Black Friday weer populair als vanouds: ”Ik ben gevoelig voor kortingen”

Vandaag is het weer zover. Overal korting vanwege Black Friday. Elk jaar op de laatste vrijdag van november geven winkels forse kortingen.

Black friday duurt tegenwoordig een hele week, maar vrijdag was ook in Groningen van oudsher de populairste dag. Vooral kleding en schoenen gingen als warme broodjes over de toonbank, maar ook elektronica zaken hadden veel bezoek.

Maar niet alle winkels doen mee met Black Friday, want tegenwoordig is Green Friday ook erg populair. Green Friday is tegen deze vorm van massaconsumptie.