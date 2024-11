Bevrijdingsfestival krijgt 35.000 euro subsidie van provincie

Foto: Ronnie Zeemering via Bevrijdingsfestival Groningen

De provincie Groningen geeft 35.000 euro subsidie aan de stichting achter het Bevrijdingsfestival Groningen. Het festival kampt al langere tijd met financiële problemen.

Het subsidiebedrag is een eenmalige aanvulling op het subsidiebedrag van dit jaar. Voorwaarde om het geld te kunnen ontvangen is dat er in afstemming met de gemeente een plan komt voor de editie van volgend jaar waarbij risico’s zo veel mogelijk vermeden moeten worden. Sinds de coronacrisis hebben de gratis Bevrijdingsfestivals het zwaar. De financiële reserves verdampten tijdens de pandemiejaren en daarbij werd de editie van vorig jaar geplaagd door slecht weer. Twee jaar geleden was het festival daarom, voor één keer, niet gratis. Bezoekers moesten vijf euro betalen voor een toegangskaartje. Dat leidde tot ophef, waarna gemeente, provincie en het Rijk bijsprongen met geld om het festival gratis te houden.

Dit jaar droeg het kabinet droeg in totaal 1 miljoen euro bij om de festivals te ondersteunen. Voor de komende jaren lijkt deze subsidie te gaan verdwijnen. Vorige maand waarschuwden de festivals gezamenlijk nog dat als er geen steun komt, ze in acute problemen zouden komen. Het voorstel om eenmalig 35.000 euro steun te geven aan het Groningse festival kreeg vrijwel unanieme steun.

Verslaggever Ruben Feiken sprak vorige maand met Ebel Jan van Dijk van het Bevrijdingsfestival: