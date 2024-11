Baas van RUG is nu ook ere-consul van Zuid-Korea

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Jouke de Vries is al twee weken niet meer alleen de baas van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Sinds eind oktober is De Vries ook Honorair Consul-Generaal van Zuid-Korea in Noord-Nederland.

De benoeming vond twee weken geleden plaats tijdens een speciale ceremonie, waar ook vertegenwoordigers van de Zuid-Koreaanse ambassade aanwezig waren. Als Honorair Consul-Generaal gaat De Vries zich inzetten om de samenwerking tussen Noord-Nederland en Zuid-Korea te versterken.

De RUG werkt al nauw samen met Zuid-Korea. Er zijn uitwisselingsprogramma’s voor studenten met verschillende Zuid-Koreaanse universiteiten. Daarnaast werkt de universiteit samen met de Korea Foundation om culturele en academische banden te verdiepen.