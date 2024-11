Arriva blijft schade in trein of bus direct verhalen op overlastveroorzaker

Foto: Rob Dammers - Didam Arriva 348 extra trein 36914, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=137750918

Na een succesvolle proef, waarbij overlastveroorzakers direct een boete van 313 euro kregen, breidt Arriva deze aanpak nu uit. Het systeem van SODA wordt nu in alle voertuigen toegepast om de veiligheid voor reizigers en personeel te verbeteren.

De aanpak van SODA (Service Organisatie voor Directe Aansprakelijkheid) bleek in de proef preventief te werken. Om reizigers te waarschuwen, hangen nu stickers in alle voertuigen die wijzen op de gevolgen van overlast en het boetebedrag. Dit moet zorgen voor duidelijkheid en gedragsverandering.

De aanpak staat los van eventuele boetes of straffen via de politie. Arriva verhaalt via SODA de schade direct op de veroorzaker. Deze betaalt een standaard bedrag van 313 euro.