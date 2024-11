Arjen Lubach verhuist naar RTL en begint volgend jaar met nieuw programma

Nederland, Amsterdam, 21 juli 2016 Arjen Lubach, Zondag met Lubach Alle rechten voorbehouden/ All Rights reserved foto: Merlijn Doomernik

Arjen Lubach maakt de overstap van de VPRO naar RTL. De cabaretier en televisiemaker maakte de overstap bekend via Instagram. RTL’s contentdirecteur Peter van der Vorst bevestigt de komst van Lubach bij de commerciële omroep.

Niet alleen Lubach zelf vertrekt naar RTL; ook zijn gehele team van De Avondshow trekt naar de commerciële omroep om er een nieuw, dagelijks satirisch nieuwsprogramma te maken. Lubach zou voor drie jaar hebben getekend bij RTL.

Na tien jaar bij de VPRO presenteerde Lubach donderdag zijn laatste aflevering van De Avondshow. Tijdens de uitzending bedankte hij het publiek en zei: “Het was een feest.” De eerste uitzending van zijn nieuwe programma staat gepland voor het voorjaar van 2025 op RTL4 en Videoland.

In een Instagram-video wordt Lubach op humoristische wijze voorgesteld aan een ‘overstapcoach’: Jack Spijkerman. De cabaretier verwijst daarmee naar de overstap van Spijkerman van de VARA naar Talpa in 2005. De overstap van Spijkerman bleek onsuccesvol; de maximaal 3,6 miljoen kijkers per aflevering van Kopspijkers kreeg hij bij lange na niet bij de commerciële omroep.

Lubach (1979) werd geboren in Stad en groeide op in Lutjegast. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en treedt sinds 2001 op als cabaretier. Tussen 2006 en 2013 schreef hij enkele boeken. Lubach werkt al jaren voor radio en televisie. Hij begon zijn radiocarrière bij OOG, waar hij twee jaar lang een dagelijks programma presenteerde. Hij heeft vele awards en prijzen gewonnen, waaronder de Zilveren Nipkowschijf en de Gouden Televizier-Ring.