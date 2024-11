Argos besteedt zondag aandacht aan overlast die Airport Eelde veroorzaakt

Foto: Kas van Zonneveld / Groningen Airport Eelde

In het journalistieke onderzoeksprogramma Argos (VPRO) wordt zondagavond aandacht besteed aan de overlast die veroorzaakt wordt door vliegtuigen op Groningen Airport Eelde.

Wonen bij een luchthaven levert voor omwonenden altijd geluidoverlast op. Maar wat als deze overlast groter is dan beloofd en in de toekomst verder toe kan nemen? De verwachting is dat het aantal lesvliegtuigjes, dat gebruik maakt van het vliegveld, in de toekomst verder toe gaat nemen. En dat is juist iets waar omwonenden nu de meeste overlast van ervaren.

In het programma wordt er met diverse personen gesproken. Zo komt Jan Wittenberg aan het woord die behalve omwonende ook voorzitter is van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde. Ook wordt er met omwonenden Henk Niemeijer en Anton Reijntjes gesproken. Dick Simons is hoogleraar vliegtuiggeluid aan TU Delft. Hij komt naast Herman Bröring, die hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen is, en Pieter Sijtsma, doctor ingenieur aero-akoestiek, ook aan het woord.

In het programma zal het probleem worden uitgelegd. Daarbij is ook geprobeerd om in gesprek te komen met de directie van de luchthaven, maar dat is niet gelukt. Argos wil met het programma laten zien hoe de overheid omgaat met burgers rond de luchthaven. Het programma is zondagavond om 22.50 uur te zien op NPO 2.