Amateurvoetbal: Periodetitel voor Gorecht en Oosterparkers

Oosterparkers pakte de periodetitel met een 0-5 zege op Amicitia VMC (Foto's Martijn Minnema)

Vandaag stond de laatste speelronde in de strijd om de eerste periodetitel op het programma. Bij Gorecht en Oosterparkers is het fest, deze clubs pakten de periodetitel. Oosterparkers startte op pole position, Gorecht was afhankelijk van andere resultaten.



Gorecht moest zelf winnen bij een andere kanshebber, WVF uit Zwolle, en daarnaast hopen dat Nieuwleusen niet (te dik) zou winnen. Het viel allemaal goed voor Gorecht, Nieuwleusen verloor en zelf boekte Gorecht een ruime zege in de topper tegen WVF. Het begin was nog niet zo goed want WVF kwam al snel op 1-0, Bob Poorta bracht Gorecht echter alweer vlot naast de thuisclub. Halverwege de eerste helft bezorgde Steef Borgman Gorecht de voorsprong en in de slotfase liepen de Harenaars uit naar 1-4 door goals van Benjamin Zondervan en Sven Hazewinkel.

Het is spannend in 2I, Gorecht heeft 1 punt meer dan nummer twee Be Quick’28, nummer zes Noordscheschut heeft maar 4 punten minder dan de koploper.

Dat Noordscheschut vier punten minder heeft komt mede doordat ze vanmiddag met 2-0 bij Helpman verloren. Het stond lang 0-0, in de slotfase waren Mo Bellghroub en Tim Sanders succesvol voor Helpman. Dat steeg naar plek 7 en pakte kostbare punten want het staat ook onderin dicht bij elkaar. Het gat met de directe degradatieplaats is maar twee punten.

In de derde klasse R maakte The Knickerbockers nog kans op de periodetitel. Bij Wildervank werd echter met 2-1 verloren waardoor FC Zuidlaren er met de periodetitel vandoor kon gaan. The Knickerbockers keken al snel tegen een 2-0 achterstand aan, Casper McLean scoorde kort voor tijd de 2-1.

FC Zuidlaren pakte periodetitel door bij laagvlieger Lycurgus te winnen, het werd 0-2 op West End. Doordat Borger won zakt Lycurgus naar de laatste plaats. Het won alleen de eerste wedstrijd van het seizoen en leed vanmiddag de zevende nederlaag op rij.

FC Lewenborg leed een ruime thuisnederlaag tegen nummer twee Veendam 1894, het werd 0-6.

VV Groningen kwam thuis tegen Aduard 2000 niet verder dan 1-1. Lewenborg en VVG staan respectievelijk op plek 6 en 7.

Groen Geel kon vanmiddag naar plek 5 stijgen als het zijn vierde zege op rij zou boeken bij Be Quick 1887 maar ging op de Esserberg met 2-1 onderuit. Dennis Bakker bezorgde Groen Geel in de 20′ minuut nog wel een voorsprong, maar in de 32’minuut kwam BQ1887 vanaf de stip via van der Velde op 1-1. Na rust was Groen Geel aanvankelijk de betere, de goal viel echter aan de andere kant, op het uur kwam Be Quick dankzij Senn Boersma op 2-1 en die voorsprong werd niet meer weggegeven. Groen Geel staat achtste, heeft twee punten meer dan Be Quick 1887 dat tiende staat.

De Vierde Klassers

In 4D kreeg HFC’15 thuis een pak slaag van het Drachtster ONB, 0-4. HFC staat negende.

In 4E won Omlandia met 2-3 bij Middelstum, daarmee staat Omlandia vierde op zes punten van de koploper. Haren is negende na een 0-1 nederlaag tegen NEC Delfzijl en Mamio pakte een punt thuis tegen de Heracliden (0-0) en staat twaalfde.

OOSTERPARKERS PAKT PERIODE

In de vijfde klasse E had Oosterparkers de periodetitel winst in eigen hand. Een zege bij Amicitia VMC volstond.

Dat lukte uiteindelijk, maar alle begin bleek moeilijk. Oosterparkers trainer Slijfer stond een half uur te stampvoeten en zijn team aan te sporen scherper te zijn. Amicitia was de betere maar de ommekeer kwam na een half uur. Keeper Arno Dijkstra werkte net buiten de 16 een doorgebroken Oosterparker tegen de vlakte en kreeg direct rood. Tot overmaat van ramp voor de thuisclub werd de vrije trap feilloos binnen geschoten. Elias Arends trapte de bal fraai binnen. De ommekeer in de wedstrijd was daar, vanaf dat moment maakte Oosterparkers zijn koppositie wat meer waar, al duurde het tot het laatste kwart voordat de verse periodekampioen uitliep. Via Samatar Adan (66′), Donnie Wanta (’73), Stefan Drolenga (81′) en Andy Muller (88′) werd het uiteindelijk, een op basis van de tweede helft verdiende, ruime 0-5 zege. Oosterparkers staat twee punten voor op VAKO en BSVV.