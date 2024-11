Amateurvoetbal: GRC en GVAV winnen, Forward onderuit; Stadspark pakt punt

Foto Martijn Minnema: Zware voetbaltijden voor trainer Freddy de Grooth, Groninger Boys staat laatste.

In de tweede klasse boekten GRC Groningen en GVAV Rapiditas thuiszeges, Forward ging in Drenthe onderuit.

Een klasse lager hield Stadspark een punt over aan de uitwedstrijd tegen Siddeburen en verloor Groninger Boys thuis van ASVB.



GRC is koploper in 2H en won vandaag thuis met 2-0 van promovendus Peize wat op plek 10 staat. Stijn Heinst scoorde voor rust, Mauricio Plat (gister nog actief als scheidsrechter bij ON-Roden) maakte de 2-0.

GVAV Rapiditas steeg naar plek 9 door thuis met 5-1 van het nog puntloze Jubbega te winnen. Bij rust stond het al 3-0. Ryan Jay den Otter scoorde drie keer, Dion Azemi nam de andere twee treffers voor zijn rekening.

GSAVV Forward boekte vorige week nog een 6-0 zege op (toen nog) koploper Alcides, vanmiddag ging het een stuk minder. Bij VKW werd met 4-1 verloren. VKW liep na een 1-1 ruststand in het laatste kwart weg naar 4-1. Thomas Gelling had Forward voor rust nog naast VKW gezet.

In de derde klasse stonden met Siddeburen en Stadspark de nummers 6 en 7 tegenover elkaar. Het duel eindigde in 3-3, Stadspark kwam drie keer terug van een achterstand. De 3-3 viel in de slotfase en werd gescoord door Winston Bendt. De andere Stadspark treffers kwamen van Patrick Albers en Sergio Marcus.

Groninger Boys ging thuis met 5-3 onderuit tegen ASVB. Aydan Delger, Robby van Sluijs en Wesley Plasma maakten de Groninger goals. Groninger Boys staat met 4 uit 7 laatste. Volgende week staat de stadsderby SC Stadspark-Groninger Boys op het programma.

In de vierde klasse won Engelbert thuis met 3-1 van Actief, met twee treffers van Jamie House. Groen Geel ging met 4-0 de boot in tegen koploper Heiligerlee. Engelbert staat zevende, Groen Geel tiende.