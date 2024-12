Amateurvoetbal: Gorecht koploper af, Helpman wint na doelpuntenspektakel

Foto Andor Heij. Helpman

Gorecht raakte zaterdag in de tweede klasse I de koppositie kwijt. Helpman trok in een doelpuntrijke wedstrijd aan het langste eind. In 3R won Groen Geel de stadsderby van VV Groningen.

Tweede klasse

Gorecht verloor de topper in 2I in en tegen Nieuwleusen met 3-0. Gorecht kreeg voor rust wel een paar kansen, maar Nieuwleusen ging met een 1-0 voorsprong aan de thee. De ploeg uit Overijssel kwam na rust snel op 3-0, waarmee de wedstrijd gespeeld was. Beide ploegen raakten nog de paal. Nieuwleusen nam door de winst de koppositie van Gorecht over.

De ploeg uit Haren zakte naar de derde plaats ook nog achter Achilles 1894. Gorecht heeft 17 punten uit 9 wedstrijden. Dat is een punt minder dan Nieuwleusen en Achilles, maar Gorecht heeft nog een wedstrijd tegoed.

Helpman maakte er thuis een doelpuntenspektakel van tegen FC Meppel: 5-4. Kort voor tijd stond Helpman nog met 3-4 achter. In blessuretijd troffen Tim van Dorp en Tim Sanders nog het Meppeler doel. Van Dorp maakte er in totaal drie voor Helpman en Sanders twee. Helpman is zevende met 13 uit 9.

Derde klasse

Groen Geel won in 3R bij VV Groningen na een 4-1 ruststand met 5-2. Joel Brandsma maakte er twee voor Groen Geel. Melle Gebben, Tom Arissen en Nick Kamst maakten de overige treffers voor Groen Geel. Groen Geel is achtste met 13 uit 10 en VVG negende met 12 uit 9.

The Knickerbockers is de hoogst geklasseerde Groninger club in 3R. Op Zernike speelde TKB met 2-2 gelijk tegen Aduard. TKB gaf de zege in de slotfase weg. David Bergsma en Tim Hassels Monning scoorden voor de studenten. TKB is vierde met 17 uit 9. Dat is drie punten minder dan Zuidlaren, Veendam 1894 en Wildervank.

FC Lewenborg versloeg koploper Zuidlaren met 5-3. Tom Katgert scoorde twee keer. Lewenborg is zesde met 13 uit 10.

Lycurgus won opnieuw en het was een forse thuisoverwinning op HS’88: 6-0. Joost Gerds en Richard Speelman maakten er ieder twee. Lycurgus klom naar de tiende plek met 9 uit 10.

Be Quick 1887 verloor thuis met 4-0 van DVC Appingedam. Na rood voor Axel Blaauw ging het na rust mis voor Be Quick. Be Quick is twaalfde met 8 uit 9.

Vierde klasse

In 4D won HFC’15 met 5-2 van hekkensluiter De Wilper Boys. Tristan Hilgen maakte er twee. De Hoogkerkers staan achtste met 16 uit 10.

In 4E won Mamio thuis met 3-2 van Omlandia. Het was de tweede zege voor Mamio dat naar de elfde plaats klom met 8 uit 9. Omlandia is vijfde met 16 uit 9.

Haren won thuis met 5-2 van ZEC. Jarno Boer scoorde twee keer. Haren is negende met 13 uit 9.

Vijfde klasse

In 5E raakte Oosterparkers de koppositie kwijt. Gruno won thuis met 1-0 van Oosterparkers door een doelpunt van Angelo Weggers. Oosterparkers is nu tweede achter BSVV met 18 uit 9. Gruno is vierde met 16 uit 9.

Vrouwen

Oranje Nassau verloor in de topklasse uit met 2-1 van koploper DTS’35 Ede. Josefien Slump maakte bij een 2-0 achterstand het doelpunt voor ON. ON is vierde met 16 uit 9.