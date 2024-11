Amateurvoetbal: Be Quick blameert zich tegen hekkensluiter WVV

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - WVV

Be Quick 1887 verloor zondagmiddag voor het eerst dit seizoen in de eerste klasse H. Uitgerekend hekkensluiter WVV, dat nog geen wedstrijd had gewonnen, was met 2-1 te sterk.

Bij winst had Be Quick het gat met koploper PKC’83 tot één punt kunnen dichten, maar het liep voor geen meter bij de stad-Groningers. “Niemand van ons heeft zijn normale niveau gehaald”, baalde Be Quick-trainer Marco Sanders na afloop.

Grote kansen

De ploeg uit Winschoten had in de beginfase het betere van het spel. Na mistasten van Be Quick doelman Stein Barkhuis verzuimde Sten Bruins WVV op voorsprong te zetten.

Na een paar afstandsschoten over en weer kreeg Geertjan Liewes vlak voor rust een enorme kans. Liewes, die vooraf in de bloemen was gezet vanwege zijn 50 doelpunten voor Be Quick, raakte een voorzet van Roelof Reusken echter compleet verkeerd.

Slap

Na rust opende Be Quick opnieuw slap en kreeg de rekening gepresenteerd. Barkhuis kreeg een schot van Rick Heijenga niet onder controle en invaller Rik Eggens pakte het vroege Sinterklaas cadeau dankbaar uit: 0-1. Na 55 minuten viel de 0-2. Eggens kwam op links door en gaf af op Jelmer Brouwer, die raak schoot.

Vier minuten later kwam Be Quick terug in de wedstrijd. Lorans Al Ezo verstuurde de voorzet die door Yoran Cats raak werd gekopt: 1-2. Be Quick zette aan, maar de voorzetten kwamen steeds achter de aanvallers terecht. Tot in de 88e minuut toen Liewes zijn tweede grote kans kreeg. De spits kreeg de bal echter niet over de liggende WVV doelman Tom Lugies heen.

Off-day

“We hebben terecht verloren”, aldus Sanders. “Ondanks dat we het laatste deel van de wedstrijd wel gedomineerd hebben en kansen wisten te creëren”.

“We hebben de basisdingen niet goed gedaan”, verklaarde Sanders. “We verloren de eerste 20, 30 minuten alle duels, we leden balverlies, we hadden geen controle en liepen tegen counters aan. Het begint allemaal met hard werken en dat hebben we ook niet gedaan. Het team had een complete off-day”. Be Quick zakte naar de derde plek met 18 punten uit 9 wedstrijden.

Be Quick 1887 – WVV 1-2. 49. Rik Eggens 0-1. 55. Jelmer Brouwer 0-2. 59. Yoran Cats 1-2, Toeschouwers: 200.

Overig amateurvoetbal

In de tweede klasse H ontving koploper GRC Groningen Forward. Het werd 1-1. Thomas Gelling zorgde voor een voorsprong van de studenten. Noel Buurma maakte na rust gelijk.

Ondanks het puntverlies blijft GRC koploper met 19 punten uit 8 wedstrijden. Forward is zevende met 11 uit 8. GVAV was vrij en is elfde met 8 uit 8.

In de derde klasse O speelde Stadspark in en tegen Gieten met 1-1 gelijk. Winston Bendt redde een punt voor de Groningers, die vierde staan met 13 uit 9.

Groninger Boys blijft laatste ondanks de uithaal tegen MOVV. Het werd na een 4-0 ruststand 6-1. Angelo Boonstra, Ruben Bermudez, Anton Jongsma, Robby van Sluis, Aaron van den Berg en Sean Nfor scoorden voor de Groningers. Groninger Boys heeft 7 uit 9.

In de vierde klasse B won Engelbert met 4-2 van Veelerveen en klom naar de vijfde plaats met 16 uit 8. Drieborg – Groen Geel (zon) werd afgelast.