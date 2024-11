Airport Eelde oefent vliegtuigcrash: “Goed om voorbereid te zijn”

Foto: Groningen Aiport Eelde

Op Groningen Airport Eelde heeft afgelopen week een grootschalige oefening plaatsgevonden. Verschillende instanties moesten bij deze oefening samenwerken rond het scenario van een vliegtuigcrash op de landingsbaan.

Bij de oefening waren behalve Groningen Airport Eelde ook de Veiligheidsregio Drenthe, de gemeente Tynaarlo, het Rode Kruis en de GHOR betrokken. Aan de zogeheten multidisciplinaire oefening deden ongeveer 150 mensen mee. Bij de oefening stond de tweede fase van het incident centraal. Daarbij gaat het niet om de crash, maar om de gevolgen er van. Studenten van Noorderpoort namen de rol van slachtoffer op zich. “We hebben voor deze fase gekozen omdat dit deel erg belangrijk is”, laat Groningen Airport Eelde weten. “In de tweede fase vindt triage plaats en de registratie van slachtoffers plaats. Ook is psychologische zorg een belangrijk onderdeel.”

Andries Poelstra van Groningen Airport Eelde: “Het is goed om voorbereid te zijn op onverwachte situaties. Het is leerzaam dat deze breed opgezette oefening de betrokken mensen traint, en het geeft veel vertrouwen om te zien dat ons personeel de theorie op de juiste manier in de praktijk weet te brengen.” Ook burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo noemt de oefening van groot belang: “Als gemeente vinden we het ontzettend belangrijk om crisissituaties te oefenen, zeker met meerdere partijen tegelijk. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om er te staan voor onze inwoners, en voor alle mensen uiteraard die zich tijdens zo’n situatie op ons grondgebied bevinden.”

Dergelijke oefeningen zijn overigens verplicht omdat hiermee gecontroleerd kan worden of plannen voor zulke situaties ook in de praktijk werken. De oefeningen hebben daarnaast als voordeel dat betrokken organisaties beter op elkaar ingespeeld raken.