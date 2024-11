Agenten schrijven 182 bekeuringen uit aan automobilisten die hun ogen niet op de weg hebben

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft afgelopen week 182 bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten die hun focus niet op het autorijden hadden. Dat schrijft de politie op sociale media.

De controles werden gehouden van maandag tot en vrijdag en vonden onder andere plaats op de A7 en A28. Ook werd er gecontroleerd op de A32, de snelweg van Leeuwarden naar Meppel. “Agenten van Team Verkeer, maar ook verschillende basisteams en vrijwillige politiemensen hebben geholpen bij de controles”, schrijft de politie. “We hebben gecontroleerd of automobilisten hun ogen wel op de weg hadden. In 182 gevallen bleek dat niet het geval te zijn. Er werden 105 bekeuringen uitgedeeld voor het vasthouden van bijvoorbeeld een smartphone of een ander elektrisch apparaat.”

De politie overweegt om de controles vaker uit te gaan voeren. “Blijkt toch maar weer dat nog steeds veel mensen gebruik maken van de mobiele telefoon tijdens het rijden.”