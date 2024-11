Acht vijvers in Groningen-Zuid worden uitgebaggerd

Foto Martin Nuver 112groningen.nl

De komende maanden worden acht vijvers in Groningen-Zuid uitgebaggerd. Het bedrijf Avitec doet dat in opdracht van het waterschap Hunze en Aa’s.

Het baggeren is nodig om de waterkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. Baggeren is het verwijderen van slib van de bodem. Het slib wordt door een baggerboot aan de kant geduwd en er met een kraan uit geschept. Vervolgens wordt het in vrachtwagens geladen en afgevoerd. Voordat het baggeren begint worden de vijvers dichtgezet en leeggevist om vissterfte te voorkomen.

Om de vijvers te kunnen baggeren worden eerst overgroeiende takken gesnoeid zodat de baggerboot er langs kan. Het slib wordt afgevoerd naar een weiland langs de Vestdijklaan. Daar moet het drogen om vervolgens te worden afgevoerd.

Volgende maand wordt begonnen met de vijver tussen Vondellaan en Van Lenneplaan. Vervolgens wordt toegewerkt naar De Wijert-Zuid. De klus duurt tot en met maart volgend jaar. Voor omwonenden is er op 19 november een informatiebijeenkomst.