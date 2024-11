Academiegebouw kleurt oranje: “Eén op drie vrouwen krijgt te maken met geweld”

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

In Groningen werd maandag op verschillende plekken stilgestaan bij de start van de campagne ‘Orange the World’. Zo wapperde op het Provinciehuis een speciale vlag om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. In de avonduren kleurde het Academiegebouw oranje.

De start van de campagne viel samen met de Internationale dag tegen Geweld tegen Vrouwen. In het Grand Theatre vond maandagmiddag de officiële aftrap plaats die verzorgd werd door wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Integratie en Emancipatie. Tijdens de opening konden aanwezigen gedachten en gevoelens over seksueel geweld in een kleiplaat krassen. Deze kleiplaat wordt in de toekomst de fundering van een kunstwerk, waarmee aandacht wordt gevraagd voor het tegengaan van seksueel geweld.

Volgens betrokkenen gaat het om een belangrijke campagne. Wereldwijd krijgt namelijk één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland heeft ruim zeventig procent van de vrouwen ervaring met seksuele intimidatie: zo wordt één op de tien vrouwelijke studenten tijdens haar studie verkracht en elke acht dagen sterft een vrouw door geweld. Dit jaar heeft de campagne als thema ‘veilig, overal en altijd’, om de aandacht erop te vestigen dat geweld tegen vrouwen overal kan plaatsvinden waar mannen en vrouwen samenkomen. Niet alleen achter de voordeur of op straat, maar ook op het werk, tijdens het uitgaan, op de sportclub, in het openbaar vervoer en niet te vergeten op internet.

De campagne duurt tot 10 december. Voor deze dag is gekozen omdat het dan de Internationale dag van de Rechten van de Mens is.