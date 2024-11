Aantal internationale studenten op RUG dit studiejaar afgenomen

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

Het aantal internationale studenten dat dit studiejaar een opleiding volgt aan de RUG is in vergelijking met eerdere jaren afgenomen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Dit jaar schreven 1.485 studenten uit Europese landen zich in in Groningen. Vorig jaar waren dit 1.722. Dat het aantal daalt is niet helemaal een verrassing. De RUG is namelijk in het vorige studiejaar gestopt met het werven van studenten in het buitenland. Dit omdat de groep te groot werd waardoor er bijvoorbeeld problemen ontstonden op de woningmarkt. Daarnaast speelt er nog wat anders. Vorig jaar vond het, inmiddels afgetreden, kabinet dat het onderwijs teveel verengelste. Daarop kwam er een wetsvoorstel om het aantal internationale studenten terug te dringen. Dit voorstel ligt nog op de plank. Echter ziet de RUG, door deze bewegingen, dat opleidingen in ons land minder populair zijn.

Zorgen zijn er ook. Omdat de nieuwe wetgeving nog op de plank ligt, en waarschijnlijk verder aangescherpt wordt, is er de angst dat het aantal studenten nog verder zal afnemen. De RUG vreest dat sommige opleidingen daardoor te klein worden om ze nog langer aan te kunnen bieden. Ook vreest men een verlies aan internationale diversiteit wat het doel om inclusief te zijn in gevaar brengt. Ondanks de algemene daling is er een toename te zien in het aantal studenten uit landen als Indonesië, waar de overheid studeren in het buitenland stimuleert.