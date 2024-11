Aantal eerstejaars Europese bachelorstudenten RUG dit jaar flink afgenomen

Foto: JoachimKohlerBremen - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44231205

Zo’n 14 procent minder nieuwe Europese bachelorstudenten schreven zich dit jaar in bij de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). Dat schrijft de UKrant. Het is de grootste daling in jaren.

Volgens de Universiteitskrant Groningen wijt de RUG deze afname aan de plannen van het huidige kabinet. Het kabinet Schoof wil de Wet internationalisering in balans zo snel mogelijk doorvoeren en zodoende Nederlands weer de hoofdtaal van het hoger onderwijs maken.

De vorige onderwijsminister wilde met de wet de instroom van internationale studenten voorkomen, huidig minister Bruinsma wil de wet strenger maken en verengelsing van het onderwijs voorkomen.

Slechtere reputatieĀ

OOG TV maakte eerder dit jaar een video-item over de nieuwe kabinetsplannen en de Wet internationalisering in Balans. De RUG uitte toen haar zorgen over de aangekondigde regels: “Nederland is een kennisland, maar zal door deze maatregelen haar internationale toppositie verliezen.”

De gevolgen van de plannen waren vorig jaar al voelbaar. “De daling van de instroom van internationals is bij de RUG al begonnen”, aldus de universiteit. Die afname was in het studiejaar 2023/2024 nog 9 procent en dit jaar dus aanzienlijk meer.

Meer Nederlandse nieuwkomers

De UKrant schrijft dat het totaal aantal nieuwe bachelorstudenten op de RUG met zo’n 1,5 procent gedaald is: van 6983 vorig jaar naar 6885 dit jaar. Het aantal Nederlandse bachelorstudenten steeg met 2,5 procent en het aantal internationals van buiten de EU steeg met 5 procent. De afname komt dus door de daling van het aantal Europese studenten.