Aantal eerstejaars bij Hanze licht gedaald: zorg in de lift, minder technici en internationals

Foto: Joris van Tweel

De Hanzehogeschool heeft dit studiejaar 7.947 eerstejaarsstudenten verwelkomd, een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Een opvallende positieve trend: het aantal studenten in de zorgsector neemt toe.

Het totale aantal studenten aan de Hanze is momenteel 27.754. Net als veel andere hogescholen in Nederland ziet de Hanze het aantal studenten geleidelijk afnemen door demografische ontwikkelingen. “De instroomcijfers komen voor ons dan ook niet als een verrassing”, aldus Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool.

Het dalende aantal nieuwe studenten ziet de Hanze onder meer in de techniek en het onderwijs. Tegelijkertijd merkt de Hanze dat het aantal studenten dat stopt met hun studie afneemt. Een opvallende positieve trend is volgens de hbo-instelling de toename van het aantal studenten in de zorgsector. Verpleegkunde, Ergotherapie en MBRT hebben respectievelijk 37%, 69% en 39% meer studenten. De afschaffing van de numerus fixus bij opleidingen zoals Verpleegkunde heeft volgens de Hanze geleid tot een aanzienlijke stijging van het aantal nieuwe studenten in deze opleidingen.

Het aantal internationale studenten is dit studiejaar iets afgenomen, van ruim duizend in 2023 naar zo’n 950 in 2024. “Helaas merken we nu dat de ingezette koers van de regering en de boodschap die daarmee naar buiten komt, ook zijn weg vindt naar de landen waar onze internationale studenten vandaan komen”, besluit Pouwels. “Het is niet ondenkbaar dat internationale studenten zich simpelweg minder welkom voelen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, zowel voor ons onderwijs, onze samenleving als voor de regio, waar internationale studenten broodnodig zijn voor de arbeidsmarkt.”