1H: Vroege goals Be Quick sloophamer voor Velocitas in klassieker

Foto Andor Heij. Be Quick - Velocitas. Geertjan Liewes, die drie keer scoorde, komt het hoogst.

De klassieker en stadsderby tussen de oudheden Be Quick uit 1887 en Velocitas uit 1897 was zaterdag na ruim een kwartier al geen wedstrijd meer. Uiteindelijk won Be Quick in eigen huis dik: 5-0.

Al na een minuut opende Be Quick de score na een fraaie aanval. Geertjan Liewes tikte van dichtbij binnen. Liewes profiteerde zes minuten later van een blunder achterin bij Velocitas. Liewes schoot hard raak: 2-0. Patrick Helbig maakte na 16 minuten de 3-0 toen hij een voorzet van Sven van der Velde in één keer op de pantoffel nam.

Sloophamer

“Dat die eerste goal heel snel viel was een boost voor ons team”, zei spits Liewes na afloop. “En het was voor hun een sloophamer die er wel in knalde”.

Dicht houden

“Het was na de 3-0 zorgen om in de wedstrijd te komen”, aldus Velocitas trainer Robbie Wentink. “En hopen dat je het achterin wat dicht kan houden en dat het hier geen 10-0 gaat worden. Dat is dan wat je denkt”.

Velocitas hield de defensie daarna gesloten en kreeg twee aardige kansen via Bart Steenbergen en Sam Wormmeester. Liewes en Yoran Cats waren voor Be Quick nog gevaarlijk voor de pauze.

Een minuut na rust was de wedstrijd helemaal gespeeld toen Raphael Ngendakumana de bal fraai in de verre hoek parkeerde: 4-0. Na 58 minuten tikte Liewes na een voorzet van Helbig de 5-0 binnen.

Keeperstrainer op doel

Velocitas doelman Tuur de Vries viel daarna geblesseerd uit. De keeperstrainer en 40-jarige routinier Ivan Landlust (oa DIO Groningen, ONS Sneek en Staphorst) nam zijn plaats in, omdat tweede doelman Feike Spoor de pijp aan Maarten had gegeven. “Motivatieproblemen”, aldus Velocitas. Landlust werd, net als zijn collega Stein Bakhuis, niet meer echt getest.

Heerlijk

“Heerlijk”, glunderde Liewes, die vooral blij was met de vroege voorsprong. “Daarna hebben ze eigenlijk geen moment meer het idee gehad dat ze hier konden winnen. Ze zijn nog wel een paar keer gevaarlijk geweest, maar wij waren de bovenliggende partij vandaag”.

Prullenmand

“Heel teleurstellend”, zei Wentink, die de snelle achterstand als mokerslag zag. “Dit is absoluut niet wat wij vooraf gedacht hadden. Dan kun je alles waar we twee weken voor getraind hebben bijna de prullenmand in doen. We zijn terug gegaan naar ons vertrouwde 4-3-3, maar we waren steeds net een stapje te laat en we kregen er geen druk op”.

Be Quick steeg door de winst naar de tweede plaats in de eerste klasse H met 17 punten uit 7 wedstrijden. Dat is een punt minder dan PKC’83 dat met 2-0 van Stiens won. Velocitas dat voor de vijfde keer op rij verloor is twaalfde met 6 uit 7.

Be Quick 1887 – Velocitas 1897 5-0. 1. Geertjan Liewes 1-0. 7. Geertjan Liewes 2-0. 16. Patrick Helbig 3-0. 47. 4-0 Raphael Ngendakumana, 58. Geertjan Liewes 5-0. Toeschouwers: 400.