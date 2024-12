1H: Velocitas in matige stadsderby langs Oranje Nassau

Foto Andor Heij. Velocitas - Oranje Nassau. Links matchwinner Wilko van der Kooi.

Het publiek werd zaterdagmiddag niet bepaald vermaakt bij de stadsderby in de eerste klasse H tussen Velocitas 1897 en Oranje Nassau. Die kende met de thuisploeg Velocitas wel een terechte winnaar: 1-0.

Het doelpunt was ook het enige hoogtepunt in de eerste helft. Kay Bootsma kwam aan de rechterkant door en trof na 35 minuten met een lob de lat. Wilko van der Kooi maakte de rebound prima af: 1-0.

De belangen waren groot in het degradatieduel, want Velocitas stond vooraf twaalfde en ON elfde. Het leek alsof de angst om te verliezen verlammend werkte, want er lukte maar weinig bij beide ploegen.

Kansen

Na de pauze kroop vooral Velocitas wat meer uit de schulp. Dat leverde vier behoorlijke kansen op. Na 65 minuten knalde Bootsma op de paal. Ook invaller Bart Steenbergen raakte de paal. Thomas Bats stuitte daarvoor op ON doelman Erwin Heidekamp. Steenbergen had in de 89e minuut de beslissende op de schoen, maar hij mikte in het zijnet. ON wist alleen een paar afzwaaiers te produceren.

Welkome punten

Bij Velocitas was de vreugde groot. Na zes nederlagen werd er weer eens gewonnen: “Het was lang geleden en het zijn hele welkome punten”, aldus de matchwinner Wilko van der Kooi. “Ik vind de winst op basis van strijd en mentaliteit terecht. Hopelijk kunnen we het voor de winterstop nog een beetje recht trekken. We kunnen nog op 15 punten komen en dan na de winterstop knallen”.

Verbaal

Van der Kooi was verbaal ook aanwezig om zijn ploeg neer te zetten: “Ik neem de rol en de verantwoordelijkheid van het leiderschap in het veld op me”. Om er lachend aan toe te voegen: “Ik denk dat ik morgen geen stem meer heb. Maar hopelijk valt dat na een paar drankjes straks wel mee”. Velocitas klom over ON heen en staat nu tiende met 9 punten uit 9 wedstrijden .

Traag

“Ik vind dat we de wedstrijd op basis van de eerste helft hebben verloren”, baalde Oranje Nassau trainer Erwin Heerlijn. “We voetbalden te traag en waren niet doortastend. We hebben niks gedaan om hun pijn te doen”.

Zorgen

Het ambitieuze ON zakte naar de twaalfde plaats met 7 punten uit 9 wedstrijden. “Natuurlijk maak ik me daar zorgen om”, aldus Heerlijn. “We verliezen elke week weer. We voetballen gewoon slecht en we kunnen niet terugvallen op energie en strijd”.

Velocitas 1897 – Oranje Nassau 1-0. 35. Wilko van der Kooi 1-0. Toeschouwers: 125.