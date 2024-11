1H: PKC’83 wint en loopt uit op gelijkspelend Be Quick 1887

Foto Andor Heij.

Koploper PKC’83 boekte vanmiddag in de eerste Klasse H zijn zevende zege in negen wedstrijden. Be Quick 1887 raakte verder achterop bij de koploper door bij Buitenpost gelijk te spelen. Over de tegenvallende degradatiewedstrijd Velocitas-Oranje Nassau (1-0) leest u later een verslag op deze site.

PKC’83 had op bezoek bij nummer negen Rolder Boys de buit na 45 minuten al binnen, bij rust stond het 0-3.

Rob Schokker opende na een half uur de score, Willem Bel maakte er kort daarna 0-2 van. Fahim Bellghroub bepaalde de ruststand kort voor de pauze op 0-3. Na een uur moest PKC met tien man verder, Mustaba Albadawi kreeg rood. Vlak daarna kwam Rolder Boys via Sander Jansen op 1-3. Nummer twee Broekster Boys kan bij winst op WVV op twee punten komen.

Be Quick 1887 pakte uit bij Buitenpost een punt door in de slotfase gelijk te maken. Beide clubs degradeerden vorig seizoen uit de vierde divisie en moesten winnen om het gat met PKC niet nog groter te zien worden. Zo bezien schieten beide clubs niet veel op met een punt. Na een eerste helft met weinig uitgespeelde kansen stond het nog 0-0.

Na een uur kwam Buitenpost via Edwin Schaafsma op 1-0. Twee minuten voor tijd kreeg Be Quick na een ongelukkige handsbal een penalty die door Sil Kramer werd benut. Daarmee werd de tweede nederlaag op rij voorkomen, maar is de achterstand op PKC’83 nu wel zes punten. Beide teams eindigden met tien man, Be Quicks topscorer Geertjan Liewes moest na zijn tweede geel het veld in de 84′ minuut verlaten. Kort daarvoor had Bernd Douma van Buitenpost ook zijn tweede gele kaart gezien.

Onderin 1H won Velocitas de stadsderby tegen Oranje Nassau met 1-0. Wilko van der Kooi maakte in een typische degradatiewedstrijd in de eerste helft de enige goal van de wedstrijd. ON houdt nu alleen WVV en Roden nog onder zich, Velocitas staat met 9 uit 9 op plek 10. Later volgt nog een verslag van dit duel.