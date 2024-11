1H PKC’83 pakt periodetitel, Velo en ON verliezen, heeft BQ1887 een uitsyndroom?

ON'er Mart Bloeming (16) in duel met Winsumer Tijs Mulder (Foto Bert Postma)

De zevende zege op rij leverde PKC’83 vanavond de eerste periodetitel op. Be Quick 1887 is thuis ijzersterk, maar haalt dat niveau in uitwedstrijden niet. Zorgenkindjes Velocitas en Oranje Nassau blijven in mineur.

Be Quick 1887 kwam vanmiddag bij promovendus Stiens niet verder dan 1-1. Het contrast met de thuiswedstrijden is groot voor the Good Old. Thuis 12 uit 4 en doelsaldo 19-2. Uit pas één zege en drie keer gelijk met als doelsaldo 3-4. Doordat PKC’83 in Winschoten wel won is het gat met de koploper drie punten geworden.

Be Quick 1887 is titelfavoriet maar dankt dat dus vooral aan de prestaties op de Esserberg. Bij middenmoter Stiens nam Be Quick na een klein kwartier de leiding door een treffer van Yoran Cats op aangeven van Sil Kramer. Een dik kwartier na rust kwam Stiens via Sjoerd Fennema langszij. Komend weekend speelt BQ1887 weer thuis, dan komt hekkensluiter WVV langs.

PKC’83 had door het puntverlies van Be Quick en de nederlaag van Drachtster Boys aan een punt genoeg om bij hekkensluiter WVV de eerste periode te pakken. De schrik zal de Peizer Kring Combinatie even om het hart geslagen zijn toen WVV na 24 minuten op 1-0 kwam, Martijn Delger scoorde. In de slotfase van de eerste toonde PKC’83 veerkracht, Fahim Bellghroub zorgde voor 1-1 en kort voor rust maakte topscorer Rob Schokker er 1-2 van. Diezelfde Schokker maakte er in de tweede helft vlot 1-3 van waarmee de periode wel zo’n beetje binnen was. De zege nog niet, want kort voor tijd kwam WVV nog terug tot 2-3. Erger dan dat werd het niet voor PKC’83, drie punten en een periodetitel rijker keerde het terug naar de Kring! PKC’83 begon het seizoen met een thuisnederlaag tegen Broekster Boys, maar daarna werd alles gewonnen. Volgende week ontvangt PKC’83 nummer 5 Buitenpost.

Minder vrolijk zijn ze bij Oranje Nassau dat met 4-2 verloor bij Winsum.. Bij ON had men vooraf ook als doelstelling bovenin mee te doen. Maar na acht wedstrijden hebben de Coenderborgh bewoners pas twee zeges geboekt en is de blik naar beneden gericht. Winsum uit bleek ook deze keer lastig. Wat heet, Oranje Nassau kwam met 4-0 achter en pas in de slotfase werd het leed door treffers van Jonathan van Dorssen (82′) en Ruendel Martina (90′) nog een tikkeltje verzacht.

In het eerste half uur had ON vaker de bal maar wist het geen gevaar te stichten. Op het half uur ging het in korte tijd twee keer mis. In de 30′ minuut schoot Tijs Mulder een vrije trap binnen en vier minuten daarna schoot Jared Faleye Winsum naar 2-0. Ook na rust was het in een kort tijdsbestek twee keer raak, Faleye maakte in de 63′ 3-0 en acht minuten daarna stond het 4-0 door Tim Hof. ON houdt nog drie clubs onder zich en staat al 14 punten achter op koploper PKC’83. Volgende week komt Heerenveense Boys naar Coenderborgh, dat staat één plek hoger met één punt meer.

Eén van de drie clubs die onder ON staan is Velocitas 1897. Dat begon met twee zeges aan het seizoen maar verloor vanmiddag thuis tegen subtopper Broekster Boys voor de zesde keer op rij. De Friezen wonnen na een 1-2 ruststand met 2-4. Via Vincent Hoekstra en Klaas van der Meulen stond het halverwege de eerste helft al 0-2, kort voor rust maakt Kay Bootsma de aansluitingstreffer. Via Jan Tijtsma en opnieuw Vincent Hoekstra was het halverwege de tweede helft alweer 1-4 waarna Thomas Bats kort voor tijd de 2-4 op het scorebord bracht. Velocitas heeft 6 uit 8 en houdt alleen Roden ( 3 uit 8) en WVV (2 uit 8) nog onder zich. Volgende week staat Blauw Wit’34 (zesde) uit op het programma.