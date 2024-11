10.000 kniepertjes voor kinderafdeling UMCG: Kian (10) kan ze niet eten, maar bakt en verkoopt ze wel

Foto: Algont via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA Unported)

De tienjarige Kian uit Emmen zet zich in voor het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG met een bijzondere actie: het bakken en verkopen van inmiddels duizenden kniepertjes. Met de actie wil Kian de kinderafdeling bedanken voor de jarenlange zorg die hij zelf kreeg in het ziekenhuis.

Kian werd geboren met een gastroschisis, waardoor hij al 49 operaties en talloze ziekenhuisopnames achter de rug heeft. De inmiddels tienjarige jongen werd met 33 weken geboren en lag de eerste vier maanden van zijn leven in het UMCG. Omdat hij geen functionerende darmen heeft, krijgt hij zijn voedingsstoffen via infuusvoeding.

Toch houdt dit hem niet tegen om samen met zijn oma en nichtje Jolene kniepertjes te bakken en te verkopen voor het goede doel. De actie loopt verrassend goed; er zijn al 10.000 kniepertjes verkocht. De volledige opbrengst gaat naar het Beatrix Kinderziekenhuis.

“Het is bijna niet meer te doen om samen met oma nog meer kniepertjes te bakken dit jaar”, schrijft vader Bart bij een inzamelingsactie namens Kian. “Nu vraagt hij aan jullie een kleine bijdrage (een grote mag natuurlijk ook) die volledig naar het kinderziekenhuis in Groningen gaat. Daarmee kunnen ze leuke dingen voor de zieke kinderen doen om het verblijf daar wat leuker te maken.”

Kian en nichtje Jolene (die ook in het UMCG is geboren en daar een lange tijd heeft gelegen) hopen in januari zoveel mogelijk geld te hebben ingezameld voor de kinderafdeling van het UMCG. Een bijdrage leveren kan hier.