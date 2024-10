Zweten op de fiets voor Beatrix Kinderziekenhuis in UMCG

Foto: Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis (via Instagram)

Zweten in de Fonteinstraat van het UMCG. Ruim honderdvijftig fietsers deden het vrijdagmiddag vrijwillig tijdens een speciale spinningmarathon voor de patiënten van het Beatrix Kinderziekenhuis.

Zestien teams van tien personen fietsten mee. De deelnemers, van fanatieke sporters tot beginners, fietsten in blokken van vijftig minuten. Onder begeleiding van ervaren spinninginstructeurs konden zij op hun eigen tempo meedoen.

Na in totaal zo’n zes uur trappen in het UMCG was het voor de fietsers eindelijk klaar. Maar met resultaat: de spinners wisten bij elkaar maar liefst 40.000 euro op te halen, het dubbele van het oorspronkelijke streefbedrag van 20.000 euro.

Het opgehaalde geld gaat naar de Stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis. Deze stichting zet zich in om de zorg voor kinderen in het ziekenhuis te verbeteren en hen te ondersteunen in de moeilijke tijd die zij doormaken binnen de muren van het UMCG.