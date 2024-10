Zwerfafval door statiegeldjagers in kaart door foto’s van prullenbakken, ook Stadjers kunnen meehelpen

Foto: brandcooking via Pixabay

Komende zondag is Groningen een van de zeventig steden en dorpen door heel Nederland waar prullenbakken worden gefotografeerd om beter inzicht te krijgen in de toename van zwerfafval door statiegeldjagers.

De actie, getiteld de Nationale Prullenbakkenteldag 2024, is een initiatief van zwerfafvalactivisten Dirk Groot (Zwerfinator) en Merijn Tinga (Plastic Soup Surfer). Volgens Groot leidt het zoeken naar flesjes en blikjes vaak tot rommel rond prullenbakken, vooral in drukke stadscentra. Met deze grootschalige telling hopen de Plastic Avengers een helder beeld te krijgen van de omvang van het probleem.

Deelnemers in Groningen en andere steden kunnen wandelend, fietsend of skatend prullenbakken tellen. Gewapend met een telefoon om de prullenbakken te fotograferen, leveren deelnemers zo informatie aan voor het onderzoek. Meedoen kan door je aan te melden via deze link.

De resultaten uit de telling moeten volgens Tinga en Groot aanleiding zijn om de discussie rond de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes opnieuw aan te zwengelen. Dankzij de invoering van statiegeld op kleine flesjes (2021) en blikjes (april 2023) verschijnen de drankverpakkingen weliswaar minder op de vuilnisbelt en in de bosjes. Maar door opengebroken prullenbakken komt ander zwerfvuil juist vaker op straat terecht. “Is het middel erger dan de kwaal?” stellen Tinga en Groot.

Groningers vinden statiegeld goed, maar ondervinden ook problemen

In Groningen wordt over het algemeen positief gedacht over statiegeld, zo blijkt uit onderzoek van OOG. Prullenbakken en vieze blikjes zorgen echter wel voor ergernis. Ook ondervinden veel Groningers problemen bij het inleveren van statiegeldproducten, vooral vanwege niet-werkende automaten en lange wachttijden.

