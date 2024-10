Zwemvereniging TriVia bestaat 25 jaar: “Een vijftig meter zwembad realiseren op Kardinge is onze droom”

Foto: zwemvereniging TriVia

Feest was het dit weekend bij zwemvereniging TriVia. De vereniging bestaat 25 jaar en dat werd gevierd met verschillende activiteiten. Een gesprek met voorzitter Richard Meijer.

Hoi Richard! Van harte gefeliciteerd! Hebben jullie een leuk feestje gehad?

“Het was geweldig. Onze jubileumcommissie is een paar jaar geleden al gestart met de voorbereidingen. Een kernteam, bestaande uit vier personen aangevuld met een grote groep vrijwilligers, heeft er een onvergetelijke dag van gemaakt. Men had het Ranomibad en het oude bad in het Helperzwembad afgehuurd. Om 12.00 uur werden de genodigden ontvangen die via een rode loper het gebouw binnenliepen. In het Ranomibad heb onder andere ik een toespraak gehouden. Daarbij heb ik stilgestaan bij het ontstaan van de vereniging en heb ik de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen jaren benoemd.”

Voor TriVia begon het allemaal in 1999 hè?

“De vereniging kwam tot stand door een fusie tussen drie grote Groninger zwemverenigingen: Zwemclub Groningen, Zwem- en Poloclub Martini en de Groninger Zwem- en Poloclub Jonas. Deze verenigingen hadden allemaal te maken met dezelfde problemen: een teruglopend aantal leden en financiële problemen. Tegelijkertijd waren het verenigingen met een hele eigen identiteit. Een werkgroep is twee jaar bezig geweest om de drie verenigingen te laten fuseren. Tegenwoordig zijn we met ongeveer duizend leden één van de grootste verenigingen in de gemeente.”

Bij zwemmen kun je denken aan wedstrijdzwemmen. Maar dat is niet het enige wat jullie doen …

“We hebben inderdaad het wedstrijdzwemmen voor minioren, junioren, jeugd en senioren. We zijn actief in meerdere selecties en komen uit in drie verschillende klassen van de landelijke zwemcompetitie. Daarnaast zijn we met verschillende teams vertegenwoordigd bij het waterpolo, hebben we het synchroonzwemmen, trimzwemmen, masterzwemmen en het diplomazwemmen. En toevallig hebben we vandaag er wat nieuws aan toegevoegd waarbij we een groep mannen uit een opvangcentrum zwemlessen geven. Binnen onze gelederen hebben we verschillende nationale en internationale kampioenen voortgebracht. Dus je kunt wel begrijpen dat ik super trots ben.”

Met als grootste kampioen Ranomi Kromowidjojo …

“Absoluut. Naar haar is ons bad ook vernoemd. Ranomi kon er gisteren helaas vanwege een vakantie niet bij zijn. Zij had echter een mooie boodschap ingesproken die we hebben laten horen. Wat heel mooi was is dat haar oude trainer bij TriVia wel aanwezig was. Daarnaast was ook Jeroen Visser, directeur van Sport050 aanwezig. Met Sport050 hebben we een hele fijne en goede samenwerking. En de KNZB was aanwezig. Uit handen van voorzitter Hayke Veldman kregen we een bronzen penning en een oorkonde overhandigd. Daarnaast hebben we de mogelijkheden gekregen om een clinic te organiseren die gegeven gaat worden door een bekende sporter.”

Je beschrijft nu het besloten deel van het programma waar dus genodigden voor uit waren genodigd. Hoe zag de rest van het programma er uit?

“Daarna zijn we naar de kantine gegaan waar een heerlijke lunch klaarstond. In de middag vond er in het oude bad een kinderdisco plaats. Dit was aangekleed met muziek en verlichting. De disco was bedoeld voor onze leden van 6 tot en met 15 jaar. Zij hebben zich uitstekend vermaakt. In het Ranomibad vonden clinics plaats op het gebied van waterpolo, zwemmen en nostalgisch zwemmen. In de avond hadden we ons jubileumfeest met een pubquiz en een dj in de kantine. Het was ontzettend gezellig waarbij het feest tot in de late uurtjes is doorgegaan.”

Bij zo’n lustrum is het ook een mooi moment om stil te staan bij waar je nu staat. Staan alle lampen op groen? Of zijn er ook zorgen?

“Er zijn wel zorgen. De vereniging draait als een trein. Financieel hebben we het prima voor elkaar. We zijn nog wel herstellende van de coronacrisis. Tijdens de coronajaren zijn we qua ledenaantal gedaald van negenhonderd naar zeshonderd leden. Inmiddels zitten we gelukkig weer op het oude niveau. Waar we echter zorgen over hebben is de capaciteit aan badwater. Overdag tijdens de werkdagen is het geen probleem. Maar aan het eind van de middag, de avonduren en de weekenddagen is de capaciteit onvoldoende. We hebben bijvoorbeeld wachtlijsten bij het masterzwemmen en het diplomazwemmen. Het tekort aan beschikbaar badwater is een grote zorg.”

Is dat het enige probleem?

“Nee. Waar we ook mee kampen is het parkeerbeleid. In de gemeente wordt betaald parkeren steeds verder uitgebreid. In Helpman moet er nu ook betaald worden voor het parkeren. Ouders die hun kinderen halen of brengen moeten dus nu betalen. Dat geldt ook voor onze vrijwilligers of juryleden die aan de badrand staan. Als vereniging kunnen wij het ons niet veroorloven om alles te vergoeden. Aan de andere kant kan onze vereniging bestaan bij de gratie van onze vrijwilligers. Zonder hen kunnen we niet doen wat we nu doen.”

Waarbij ongetwijfeld ook mee zal spelen dat het zwemmen, ook zonder het parkeren, al duurder wordt …

“Zwemmen is inderdaad een dure sport geworden. De tarieven worden ieder jaar verhoogd met zo’n zes tot acht procent. Als we dat allemaal doorbelasten aan onze leden dan wordt het duur. Zeker voor mensen met een kleine portemonnee. Die zorg hebben wij, maar datzelfde geluid hoor ik ook bij andere verenigingen. Het parkeergeld dat daarbij komt is dan extra vervelend. Wij hopen dat de gemeente daar een oplossing voor kan ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat zwemmen voor iedereen mogelijk blijft.”

Als je kijkt naar de toekomst. Wat zou er dan moeten gebeuren?

“Wij hopen dat het zwemmen in de gemeente die faciliteiten krijgt die het eigenlijk verdiend. Daarom hopen wij ook dat bij de herontwikkeling van Kardinge er een vijftig-meter-bad ontwikkeld gaat worden. In het land zijn voorbeelden te zien van prachtige multifunctionele baden. Zoiets zouden wij ook graag willen waarbij het dan ook zou moeten voldoen aan de Olympische voorwaarden. In de provincie zijn er nu geen vijftig meter baden. De dichtstbijzijnde is in Drachten te vinden. Maar het is toch vreemd dat je voor het langebaanzwemmen naar Drachten moet terwijl zo’n bad eigenlijk ook in de stad thuis zou moeten horen?”

Ik hoorde je het woord Olympisch in de mond nemen …

“Dat zou toch geweldig zijn? Dat als Nederland de Olympische Spelen krijgt toegewezen dat de zwemonderdelen in Groningen kunnen worden gehouden? En natuurlijk hoor ik dan direct allemaal mensen zeggen dat het niks wordt om de Spelen naar Nederland te halen. Maar als je zo redeneert dan kunnen we met alles wel stoppen. Durf te dromen. Plaats een stip op de horizon. Iedereen weet dat er tussen niks en de Olympische Spelen zich ook een grijs gebied bevindt van nationale en internationale wedstrijden. En met goede faciliteiten wordt de kans groter om uitstekende zwemmers op te leiden die weer furore kunnen gaan maken.”

Er is genoeg werk aan de winkel als ik je zo hoor …

“Absoluut. Je moet er in geloven. Dan kan het leiden tot mooie resultaten.”