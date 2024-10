Zpannend Zernike kijkt terug op geslaagd weekend: “Het enthousiasme dat je ziet is zo fantastisch” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Zpannend Zernike heeft dit weekend honderden bezoekers getrokken. Theo Jurriens van de organisatie spreekt van een succesvol weekend waarbij deelnemers ondergedompeld zijn in de wereld van de wetenschap.

Hoi Theo! Hoe is deze editie verlopen?

“Het was fantastisch. Van tevoren weet je dat je niet alles in de hand hebt, maar wat hebben we geboft met het weer. Ik zag deze dagen mensen in korte broek voorbij komen. Dat is toch geweldig? Wat daarnaast een goed teken was, is dat op beide dagen om 11.30 uur al mensen voor de deur stonden die maar wat graag naar binnen wilden, terwijl we om 12.00 uur begonnen. Er was veel enthousiasme.”

Zpannend Zernike bestond als het ware uit twee delen. Op zaterdag konden locaties in de binnenstad bezocht worden, zondag vonden de activiteiten op de Zernike Campus plaats …

“Ik draai al heel wat jaren mee. Het blijft leuk om te zien hoe jonge mensen zich verwonderen over experimenten die gebeuren. Want dat is wat we deden. Op meer dan vijftien locaties presenteerde de Groningse wetenschap zich waarbij bezoekers zich onder konden dompelen in een bad vol bewondering. Wat je zegt klopt trouwens. Een nieuw onderdeel op de zaterdag was de deelname van het Rölinggebouw. Dat gebouw is de thuis van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Daar was een speciale minirechtbank te vinden waar vragen gesteld konden worden. Bijvoorbeeld als je een ziekte aan je hersenen hebt en je doet iets wat niet mag. Ben je dan strafbaar? Wat zou jij dan doen als rechter?”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

En zondag stond dus Zernike centraal …

“Vandaag ging het vooral over natuur, techniek en energie. Bezoekers konden alles te weten komen over zon, sterren en planeten. Er konden proefjes gedaan worden op het gebied van energie en beweging. En je kon bijvoorbeeld ervaren hoe de snorharen van zeehonden werken door 3D-geprinte snorharen in een waterbak te plaatsen en de trillingen te voelen die ze opwekken. Uiteindelijk was er een groot aanbod. Ik vind het ook lastig om highlights er uit te kiezen want iedereen heeft ontzettend zijn best gedaan.”

Als je kijkt naar de bezoekers. Wie zijn dat zoal?

“Het is van jong tot oud. Kinderen die met hun ouders of opa’s en oma’s langskomen. Maar ook oudere mensen die even nieuwsgierig kwamen kijken. In totaal ging het om meer dan honderd activiteiten als proefjes, een kijkje achter de schermen, mini-lezingen, films en nog veel meer. En je komt hele mooie situaties tegen. Vanmiddag stormde een jongetje een ruimte binnen. Zo snel als hij kwam zo snel was hij ook weer weg. Hij zei, ik hoor alleen maar Engels. Ik ben op zoek naar mensen die Nederlands kunnen spreken. Hem heb ik gekoppeld aan een student in de ruimte die Nederlands sprak. Ze hebben een prachtige middag gehad. Dat is toch mooi?”

Heb je enig idee hoe lang Zpannend Zernike al bestaat?

“Goh, dat vind ik een moeilijke vraag. In deze vorm bestaat het al een jaar of dertien. Maar daarvoor zijn er voorlopers geweest. We hebben bijvoorbeeld de Wetenschapszondag gehad en het Weekend van de Wetenschap. Ik denk dat het concept al wel zo’n 25 jaar bestaat. De laatste jaren zie je dat Zpannend Zernike echt een merknaam is geworden. Het is een verbinding geworden tussen verschillende partijen die een vertegenwoordiger zijn van kennis. Het UMCG deed bijvoorbeeld dit weekend mee. Maar ook De Jonge Onderzoekers, de Hanze en de Rijksuniversiteit. Het verbindt, het enthousiasmeert.”

Zelf loop je al heel wat jaren rond in gebouwen waar kennis wordt gedeeld. Je enthousiasme over dit weekend is duidelijk hoorbaar. Zijn deze dagen voor jou nu ook de mooiste dagen van het jaar?

“Echt gelukkig ben ik als ik naar onze prachtige sterrenhemel mag kijken. Maar je hebt wel gelijk. Dit is een prachtig weekend. We hebben tussen de 1.500 en 2.000 bezoekers getrokken. En het is geweldig om te zien hoe jonge mensen met proefjes en experimenten bezig zijn. Ze kunnen bij wijze van spreken niet wachten om te beginnen op de Rijksuniversiteit. We hebben ze verwonderd. En dat was ook precies het doel van dit weekend.”