‘Zondag overwegend bewolkt, komende dagen een bui maar ook zon’

Foto: Sebastiaan Scheffer

De bewolking heeft de komende dagen de overhand. Vanaf dinsdag krijgt de zon meer ruimte. De temperaturen blijven te hoog voor de tijd van het jaar.

Zondag is het overwegend bewolkt. Zo nu en dan is er een glimp van de zon mogelijk. In de avonduren is er een buitje mogelijk. Bij een matige wind uit zuidelijke richting wordt het 16 of 17 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt aanvankelijk bewolkt, later zijn er opklaringen. Het blijft dan droog en het koelt af naar 12 of 13 graden.

Maandag is het bewolkt en kan er af en toe regen vallen. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het dan 15 graden. Op dinsdag krijgt de zon meer ruimte. Het blijft dan droog en het wordt 15 of 16 graden.