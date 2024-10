Zomerachtige temperaturen en kans op druppels tot aan het weekend

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Tot en met het weekend is het uitermate aangenaam weer voor de tijd van het jaar in Groningen. Althans, als het op de temperatuur aankomt. Want een paraplu in de buurt houden, dat blijft een goed idee.

Door Johan Kamphuis

Donderdagochtend is er veel bewolking. Ook is er dan kans op een buitje. Het blijft donderdagmiddag vrijwel overal droog. Met af en toe zon wordt het 19 of 20 graden. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is matig en neemt af naar zwak in de loop van de dag, windkracht 2 tot 4.

Vrijdag wordt een rustige en droge dag. Er is veel bewolking en soms klaart het even op. Ook vrijdag is het zacht bij 18 of 19 graden. In de avond of nacht neemt de kans op enkele buien toe.

Zaterdag is er eerst kans op een bui, maar geleidelijk volgt een overgang naar droog weer met nu en dan zon. Het wordt 16 graden. Zondag begint droog, maar in de namiddag of avond volgt wat regen. De maximumtemperatuur schommelt rond de 16 graden. Begin volgende week is het overwegend droog en met af en toe zon wordt het 15 tot 17 graden.