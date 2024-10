Zilver voor Silke Jongman uit Haren tijdens NK Halve Marathon

Silke Jonkman. bij zege Plantsoenloop 2022 Foto: Rieks Oijnhausen

Twee atletes van Team 4 Mijl uit Groningen vielen zondag in de prijzen bij het NK Halve Marathon in Breda. Silke Jonkman uit Haren werd tweede, vlak voor haar clubgenote Jacelyn Gruppen.

Het NK was onderdeel van de Bredase Singelloop, die met ruim 20 duizend deelnemers nauwelijks onderdoet voor de 4 Mijl van Groningen. De 27-jarige Silke Jongman kwam na 1 uur 12 minuten over de finish. De 34-jarige Jacelyn Gruppen finishte 18 seconden later. Maureen Koster won de titel in 1 uur 10 minuten en 6 seconden.

Bij de mannen won Frank Futselaar van De Liemers uit Zevenaar. Snelste loper was de Keniaan Robert Kiprop Koech. Ondanks dat hij even een verkeerde afslag nam, wist hij de zege de pakken. Maar ja, hij is nu eenmaal geen Nederlander.