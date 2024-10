Ziekenhuisvliegtuig met oorlogsslachtoffers uit Oekraïne landt op Eelde

Foto: Rieks Oijnhausen

Een speciaal ziekenhuisvliegtuig van de Scandinavische vliegmaatschappij SAS landde woensdagmiddag op Groningen Airport Eelde. Hoewel de identiteit van ‘passagiers’ officieel niet bekend is, gaat het hoogstwaarschijnlijk om gewonde oorlogsslachtoffers uit Oekraïne.

Het vliegtuig vertrok woensdagochtend vanaf Rzeszow Jasionka Airport in Polen, een luchthaven dicht bij de grens met Oekraïne, via Keulen naar Eelde. Voor de landing stonden meerdere ambulances uit verschillende delen van Nederland klaar om gewonden vanuit het vliegtuig naar ziekenhuizen te vervoeren.

De ‘passagiers’ van het toestel waren snel van boord, waarna ze per ambulance vanaf de luchthaven werden vervoerd. Het bezoek van het vliegtuig was daarom kort: nog geen uur na de landing steeg de Boeing 737 weer op voor een vlucht naar Helsinki. Het is de tweede keer binnen een paar maanden dat het toestel de noordelijke luchthaven aandoet voor vervoer van gewonden.

Oorlogsslachtoffers

Hoewel er meestal geen officiële uitspraken worden gedaan over deze vluchten, valt door de vluchtroute en het type vliegtuig af te leiden dat de ‘passagiers’ zeer waarschijnlijk gewonde Oekraïense militairen en burgers zijn.

Het speciale vliegtuig, uitgerust met 35 stoelen en 18 ziekenhuisbedden, vervoert volgens luchtvaartmaatschappij SAS regelmatig gewonden uit Oekraïne naar andere landen voor behandeling. Dat doet het in samenwerking met de Noorse strijdkrachten.