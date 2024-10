Zeven FC Groningen spelers in actie tijdens interland weekeinde

Foto Andor Heij: Brynjolfur Willumsson

Zeven spelers van FC Groningen komen deze dagen in actie tijdens interland wedstrijden.

Thom van Bergen komt in actie voor Jong Oranje. Dat is voor de eerste keer. Donderdag speelt Jong Oranje een oefenwedstrijd in Almelo tegen Jong Mexico en zondag een EK Kwalificatie wedstrijd in Nijmegen tegen Jong Zweden.

Brynjolfur Willumsson speelt voor IJsland twee thuiswedstrijden voor de Nations League tegen Wales (vrijdag) en Turkije (maandag). Het is voor het eerst dat Willumsson wordt opgeroepen voor zijn land sinds hij bij FC Groningen speelt.

Leandro Bacuna (Curaçao), Etienne Vaessen (Suriname), Sven Bouland (Oranje onder-19), Samuel Dikos (Slowakije onder-19) en Iiro Mendolin (Finland onder-19) komen ook allemaal voor hun land in actie. Zij werden de vorige interlandperiode ook opgeroepen.

De achtergebleven FC Groningen spelers komen donderdag om 19.00 uur in actie in een oefenwedstrijd tegen het Noorse Viking FK.