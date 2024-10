Zes praktijken voor fysiotherapie bieden cursus valpreventie aan

foto van Flickr, pedrosimoes7

De gemeente Groningen heeft een overeenkomst ondertekend met zes fysiotherapeutpraktijken. De fysio’s geven cursussen valpreventie op diverse plekken in de stad.

Valpreventie en in beweging blijven is van groot belang, zeker nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen in het ziekenhuis belanden doordat ze vallen. De valpreventie richt zich specifiek op vitaal ouder worden en langer zelfredzaam blijven. De cursussen worden gebiedsgericht gegeven met lokale fysiotherapeuten. Zo kunnen inwoners altijd terecht op een locatie in de buurt.

De eerste cursus is aanstaande vrijdag 25 oktober in buurtcentrum Oranjewijk aan de Prinsesseweg. Die is inmiddels uitverkocht: er zijn dertig aanmeldingen. Deelnemers betalen 10 euro voor de cursus. Inwoners met een Stadjerspas kunnen gratis meedoen.