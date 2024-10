‘Woensdag zon en bewolking, komende dagen meer zon’

Na een grijze en regenachtige dinsdag lijkt de komende dagen meer zonneschijn te gaan brengen. Met name op vrijdag lijkt de zon veel ruimte te krijgen.

Woensdag begint de dag met bewolking waarbij er nog wat regen kan vallen. Gedurende de ochtend komt de zon zo nu en dan tevoorschijn. In de middag krijgt de zon nog wat meer ruimte maar ook de bewolking blijft aanwezig. Het blijft dan droog. Bij een matige wind uit noordoostelijke richting wordt het 14 of 15 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt half bewolkt waarbij het afkoelt naar zo’n 9 graden.

Donderdagochtend begint met de kans op een bui. In de middag is er een glimpje van de zon mogelijk. Bij een zwakke tot matige wind uit noordoostelijke richting wordt het 13 of 14 graden. Op vrijdag krijgt de zon flink wat ruimte. In de middag ontstaan er wolkenvelden. Bij een zwakke wind wordt het 15 of 16 graden.