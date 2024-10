“Woensdag eerst kans op mist, komende dagen volop zon”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De zon krijgt de komende dagen volop de ruimte. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis doet koele lucht komend weekend een poging om dichterbij te komen, maar lijkt dit niet te gaan lukken.

“Woensdag is er eerst de kans op lokale mistbanken”, waarschuwt Kamphuis. “In de middag breekt de zon zo nu en dan door. Het blijft droog en het wordt 15 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuidwesten, windkracht 2 tot 3. Donderdag is het zonnig en droog. Het wordt 16 graden bij een zwakke of matige zuidoostenwind, windkracht 2 tot 3.”

“Op vrijdag zijn er zonnige perioden en neemt de bewolking in de middag wat toe. Het is erg zacht bij 18 of 19 graden en het is rustig weer. Zaterdag komt koele lucht dichterbij, maar lijkt ons nog niet te kunnen bereiken. Het wordt dan nog altijd weer 17 of 18 graden bij niet al te veel wind en regelmatig zon. Neerslag valt er niet. Zondag doet de temperatuur een stapje terug, maar ook dan lijkt de echt koele lucht ons niet te kunnen bereiken en blijft het zacht met 16 tot 18 gaden. Het is vaak droog met een kleine kans op een bui.”

