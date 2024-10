“Woensdag eerst kans op mist, komende dagen veel bewolking”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De bewolking heeft komende dagen de overhand. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan er zo nu en dan ook wat lichte regen vallen.

“Woensdag is er in de vroege ochtend eerst kans op nevel of een mistbank”, vertelt Kamphuis. “Verder is er veel bewolking en is er in de ochtend lokaal een spatje regen mogelijk. In de middag is er heel lokaal een enkele opklaring. Het wordt 15 graden bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2. In de nacht van woensdag op donderdag is er een toenemende kans op mist. De minimumtemperatuur ligt rond de 7 graden.”

“Donderdag is er eerst mist die daarna overgaat in laaghangende bewolking. Het blijft droog en het wordt 14 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. Vrijdag valt er weer wat lichte regen en blijft het bewolkt. Het wordt 13 graden bij een matige westelijke wind, windkracht 3 tot 4. Tijdens het weekend is er nog altijd veel bewolking. Vooral zondag is er kans op een paar opklaringen. Beide dagen blijft het droog. Overdag wordt het 10 of 11 graden en in de nachten koelt het af naar omstreeks 5 graden.”

