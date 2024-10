‘Woensdag bewolkt en buitjes, ook komende dagen blijft het niet droog’

Het is verstandig om de paraplu de komende dagen bij de hand te houden: regelmatig komt het tot buien. Op donderdag wordt het daarbij ook flink fris.

Woensdag begint de dag met bewolking. Zo nu en dan laat de zon zich even zien. In de middag vallen er enkele buitjes. Bij een matige wind uit zuidelijke richting wordt het 16 of 17 graden. In de nacht van woensdag op donderdag is het wisselend bewolkt. Het blijft droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden. In de vroege ochtend kan er mist ontstaan.

Op donderdag vallen er verspreid over de dag buien. De bewolking heeft de overhand, maar zo nu en dan is er ook een glimp van de zon mogelijk. Bij een stevige wind uit noordwestelijke richting wordt het dan 12 of 13 graden. Vrijdag is het overwegend droog, waarbij het in de ochtend nog tot een buitje kan komen. De zon laat zich dan ook wat vaker zien. Wel blijft het met 11 of 12 graden aan de frisse kant.