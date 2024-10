Winterprogramma binnenstad krijgt steeds meer vorm: reuzenrad, ijsbaan, ‘wintercafé en lange kerstmarkt

Foto via WinterWelVaart

Een overdekte ijsbaan, een reuzenrad en een uitgebreide wintermarkt. Van 6 december tot 5 januari kunnen bezoekers in Groningen genieten van een flink aantal evenementen tijdens ‘Wintergoud’, in de aanloop naar WinterWelVaart en daarna.

De Grote Markt wordt het hart van het festijn, zo meldt de Groninger Internet Courant woensdagmiddag. Hier komt een grote overdekte ijsbaan voor het pand van Vindicat, met daarnaast een wintercafé waar bezoekers warme dranken kunnen verkrijgen. Ook is er een kleine kinderattractie in de vorm van een treintje en een grote kerstbal als fotopunt.

Bovendien worden er zestien houten chalets geplaatst bij het Stadhuis, waar lokale ondernemers kerstspullen en andere producten verkopen. De gehele Grote Markt wordt sfeervol versierd met kerstbomen en verlichting, en er zijn regelmatig optredens van lokale bands en koren.

WinterWelVaart krijgt ruimte: twee keer een kerstmarkt

De kern van het winterfeest in de binnenstad blijft het WinterWelvaart-weekend van 13 tot 15 december. Dit weekend is dit jaar groter opgezet. Een lange kerstmarkt slingert van de Lage der A naar de Grote Markt, waar ondernemers uit de binnenstad aan mee kunnen doen door een kraam of chalet te huren om winterse producten te verkopen.

Een week later, op 21 en 22 december, vindt een andere kerstmarkt plaats, deze keer op de Grote Markt en in de omgeving van de Oosterstraat. Deze kerstmarkt is bedoeld voor mensen die op het laatste moment voor kerst inkopen willen doen. Daarom komen er speciale inpakstations voor cadeaus.

Ook in de wijken en dorpen wordt ‘Wintergoud’ op verschillende manieren aangekleed. In totaal zijn er vijftien hoofdevenementen en veel kleinere activiteiten gepland in de regio.

Minder schraal en ruimere jas voor WinterWelVaart

De gemeente is vorig jaar zomer bezig geweest om, samen met inwoners, bedrijven en organisaties, meer samenhang te brengen in het stedelijke winterprogramma. Uit eerder onderzoek bleek al dat het huidige aanbod te schraal is, met alleen WinterWelvaart, de kerstboom en het aftelmoment op de Grote Markt. Daarnaast krijgt WinterWelvaart met de huidige planning een flinke uitbreiding, omdat het uit zijn jasje is gegroeid aan het Hoge en Lage der A.