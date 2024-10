Winderige donderdag met een enkele (hagel)bui, daarna droger en rustiger

Foto: Joris van Tweel

Ondanks de zonnestralen die donderdag zo nu en dan neerdalen in Groningen, kan het zo nu en dan wat onstuimig zijn dankzij buien en een stevige wind. De dagen erna worden droger en de wind gaat weer wat liggen.

Donderdag is er af en toe zon en valt er een enkele bui met een kleine kans op hagel. Er waait een vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 5 en het wordt 13 graden. Komende nacht minima rond 7 graden.

Vrijdag is het meest droog en met nu en dan zon wordt het wederom een graad of 13. De zuidwestenwind doet is afgenomen naar windkracht 3 tot 4. Zaterdag en zondag is het overdag overwegend of helemaal droog. Het wordt het met af en toe zon rond 13 graden en de wind is over het algemeen zwak of matig, windkracht 2 tot 3 uit richtingen tussen zuid en west. Op maandag is er een kleine buienkans maar voor het overige lijkt begin volgende week overwegend droog te verlopen.