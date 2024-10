Wethouder wil in gesprek met NAM over vergroenen winningslocaties: “Geen makkelijke weg”

Foto: Google Maps

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Versterking en Herstel wil in gesprek met de NAM over het vergroenen van gaswinningslocaties. De wethouder geeft daarbij aan dat ervaringen uit den lande geleerd hebben dat het niet een makkelijke weg zal zijn.

Jongman reageerde daarmee op vragen van de PvdA-fractie. Joren van Veen: “Als je vanuit het zuiden Thesinge binnenrijdt, kom je langs een asfaltvlakte met een groot hek er om heen. Voorheen was deze locatie in gebruik als gaswinningslocatie. Omwonenden is dit terrein een doorn in het oog waarbij ze het graag willen vergroenen tot een herdenkingsplek voor de gaswinning. Men is hier al vier jaar mee bezig. Ze hebben ook geld gekregen van Toukomst om dit te realiseren, maar ondertussen lukt het maar niet. Het is trekken en sleuren. Afgelopen weekend is er daarom symbolisch een nieuwe gasput geslagen. Mooi hoe ze dat deden met jongeren uit het dorp, die direct deze zelfgeslagen gasput gingen vergroenen.”

Joren van Veen (PvdA): “We moeten niet alle putten gaan sluiten en daarmee alles achter ons laten”

Van Veen noemt het kunnen vergroenen van de gasput belangrijk: “Wat we hier in Groningen hebben meegemaakt, alle aardbevingen en schades; we moeten niet al die putten gaan sluiten en daarmee alles achter ons laten. Er moeten ook herdenkingsplekken zijn. Zodat we het verhaal met elkaar kunnen blijven vertellen. Daarom ook het verzoek of wij deze bewoners kunnen helpen.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Winningslocaties hebben verschillende eigenaren”

Jongman vertelt altijd bereid te zijn om actief mee te denken bij initiatieven van inwoners. “In Thesinge waren we al in gesprek met de initiatiefnemer en de Landschapswerkplaats. In onze gemeente zijn er drie kadastrale percelen waar gas is gewonnen, die verschillende eigenaren hebben. Op dit moment hebben wij geen inzicht in de planning van de ontmanteling en de ontruiming van deze locaties. Daarover gaan we contact opnemen met de NAM. Tegelijkertijd gaan we in gesprek met de eigenaren van de percelen, de omwonenden en dorpsbelangen in hoeverre er behoefte is om de winningslocatie op een alternatieve manier in te richten.”

De wethouder geeft echter aan dat het niet een makkelijke weg zal worden: “In het land zijn er op meerdere plekken pogingen gedaan. Het is best wel lastig om dit voor elkaar te krijgen.”