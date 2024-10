Wethouder: “Prijzen koopwoningen Suikerzijde zijn marktconform”

De prijzen die gevraagd worden voor koopwoningen in de nieuwe wijk Suikerzijde zijn marktconform. Dat zegt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen die tegelijkertijd aangeeft het wel een uitdaging te vinden hoe woningen betaalbaar gehouden kunnen worden.

Van Niejenhuis reageerde op vragen van de fracties van de Partij voor het Noorden en de VVD. Leendert van der Laan: “Op 21 september werden de prijzen bekendgemaakt van het eerste blokje dat op de Suikerzijde gerealiseerd gaat worden dat uit honderd woningen bestaat. Wij zagen de prijzen en wij schrokken. Als partij zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We zijn een onderzoek gaan doen en hebben gesproken met makers en potentiële kopers. Ook deze partijen bleken geschrokken te zijn. Dit college zegt altijd dat het betaalbaar wonen hoog in het vaandel heeft staan. Maar is dit nu het betaalbare wonen waar we het altijd over hebben? Bij een appartement van vijftig vierkante meter betaal je zesduizend euro per vierkante meter. Dat is erg extreem. Op deze manier maken starters geen kans meer.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Dit zijn de prijzen die nu gewoon zijn”

De wethouder is blij dat het onderwerp aangesneden wordt omdat er in de media veel berichten zijn verschenen en Van Niejenhuis ook persoonlijk veel vragen heeft ontvangen. “De prijzen die voor deze woningen gevraagd worden zijn marktconform. Verschillende makelaars en ontwikkelaars zijn bij dit plan betrokken. Dit zijn de prijzen die nu gewoon zijn. En je kunt dan vergelijkingen gaan maken, maar het maakt heel veel uit wat je met elkaar gaat vergelijken. Als je op Funda rond gaat struinen, dan zal je tot de ontdekking komen dat deze prijzen ook gevraagd worden voor vergelijkbare woningen elders in onze gemeente.”

“Onmogelijk om woningen voor minder dan 300.000 euro te verkopen”

Toch geeft Van Niejenhuis aan wel degelijk het probleem te zien. Want hoe houd je in de toekomst woningen betaalbaar? “In de huidige omstandigheden is het onmogelijk om woningen voor minder dan 300.000 euro te verkopen. Dit zou alleen kunnen als je zware overheidssubsidies in gaat stellen. Ondertussen zien we dat er in deze woningen veel animo is. Tijdens de verkoopdag hebben we 1.500 mensen mogen verwelkomen. De afgelopen periode hebben zich al duizenden mensen ingeschreven. Dus wij maken ons geen zorgen dat de woningen niet verkocht gaan worden. De uitdaging is hoe we het ook betaalbaar maken voor mensen met een kleine portemonnee.”

“Veertig procent van de woningen voldoet aan criterium”

De eerste fase van de Suikerzijde bestaat uit zevenhonderd woningen. De grens van betaalbare woningen is gelegd op 350.000 euro. “Als je daar vanuit gaat dan voldoet veertig procent van de woningen aan dit criterium. In de toekomst gaan we aan de slag met een initiatiefvoorstel van de PvdA waarbij er gevraagd is om uit te werken hoe je koopwoningen betaalbaar kunt houden. Door middel van een koop garant- of erfpachtconstructie moet het lukken om de huizen richting de drie ton of lager te krijgen. Dit plan moet er in 2026 liggen.”