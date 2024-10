Wethouder doet onderzoek naar Meedoen Pas waarmee er ‘gratis’ met ov kan worden gereisd

Q-link 3 bij halte UMCG Noord, Groningen. Foto: OV-bureau Groningen-Drenthe

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer is een onderzoek gestart naar de mogelijke invoering van de Meedoen Pas. Met deze pas kunnen mensen met een laag inkomen gratis gebruik maken van bus en trein.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van de CDA-fractie. Raadslid Etkin Armut: “Onlangs bracht het Nibud het rapport ‘betaalbaarheid mobiliteitskosten 2024’ uit. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat gezinnen en stellen met een minimum en modaal inkomen, zonder te besparen op andere dingen, te weinig geld overhouden om te reizen met het openbaar vervoer of de auto. Wij willen van de wethouder weten of lokale lasten, zoals bewonersparkeervergunningen en bewonersvergunningen beperkt kunnen worden. En of het college bereid is om eerst de verbeteringen in het openbaar vervoer af te wachten voordat het beleid rond bewoners- en bedrijfsparkeervergunningen verder wordt uitgebreid.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Komend jaar prijsstijging van 3,3 procent”

De wethouder geeft aan dat hij zich herkend in het beeld dat in het Nibud-rapport wordt geschapen. “In het openbaar vervoer heeft men te maken met fors toegenomen kosten. De brandstofkosten zijn toegenomen, maar ook de loonkosten van chauffeurs zijn door hogere salarissen fors gestegen. Door het kabinet zijn er verschillende tijdelijke maatregelen genomen om deze effecten voor de reiziger te dempen. Zo is de accijns op brandstof verlaagd en zijn dankzij de Bikker-gelden dit jaar grote prijsstijgingen voorkomen. Zonder deze Bikker-gelden hadden we te maken kunnen krijgen met een stijging van elf procent. Binnenkort stelt het OV-Bureau de nieuwe tarieven vast. Als gemeente adviseren wij voor komend jaar een verhoging van 3,3 procent, dat gelijk is aan het inflatiecijfer.”

“Onderzoek naar Meedoen Pas, maar wel een waarschuwing”

Toch noemt Broeksma het openbaar vervoer cruciaal. “Een bus en een trein is niet nice to have. Het is essentieel. Als we alle mensen, die nu met het ov naar de stad komen, in de auto laten reizen dan loopt de stad helemaal dicht. Het openbaar vervoer is een essentieel onderdeel van ons mobiliteitssysteem. Daarbij is het belangrijk dat mensen met een laag inkomen mee kunnen doen. In de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta bestaat er een Meedoen Pas. Met deze pas kan er buiten de spits gratis gereisd worden met trein en bus. Ik wil onderzoeken of we dat ook in onze gemeente kunnen doen. Wel geef ik direct een waarschuwing: in onze gemeente zijn er relatief veel mensen met een minimuminkomen. Dat zal betekenen dat deze Meedoen pas ons waarschijnlijk enkele miljoenen gaat kosten. Ik kan niet de garantie geven dat we ons dit kunnen veroorloven. Immers, gratis ov bestaat niet.”

“Prijzen parkeervergunningen zijn schappelijk”

De prijzen van bijvoorbeeld parkeervergunningen vindt Broeksma schappelijk. “In onze gemeente betaal je voor zo’n vergunning tussen de 55 en 128 euro. Een auto kost je per jaar 4.000 euro. Als je het dan hebt over een vergunning van 55 euro, dan is dat maar een fractie. Met 55 euro betaal je 1 euro per week. En 55 euro is een halve liter benzine. Natuurlijk, alle bedragen tellen mee. Maar uiteindelijk zijn deze vergunningen wel de kern van ons parkeerbeleid.”