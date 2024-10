Werkmanhof en Universitair Centrum Psychiatrie winnen Groninger Architectuurprijs 2024

Groningen: Werkmanhof aan de Pelsterstraat in Groningen. Copyright: Marcel Jurian de Jong

Appartementencomplex Werkmanhof aan de Pelsterstraat en het Universitair Centrum Psychiatrie aan het Hanzeplein zijn vrijdagavond in de prijzen gevallen bij de Groninger Architectuurprijs 2024. De prijzen werden uitgereikt in de voormalige Niemeyer-fabriek.

De afgelopen periode is er gezocht naar de beste nieuwe architectuurprojecten in de gemeente. Er was een juryprijs en een publieksprijs. De vakjury, die elk jaar uit een andere stad komt, kwam dit jaar uit Nijmegen. Zij bogen zich over negen genomineerde projecten. Het Werkmanhof werd aangewezen als winnaar. Dit gebouw werd vorig jaar in gebruik genomen. Het bestaat uit 29 appartementen en vijf commerciële ruimtes. Bijzonder is dat elke woning over een eigen nutsvoorziening beschikt en dat de appartementen gasloos zijn en energielabel A++ hebben. De tweede prijs ging naar Universitair Centrum Psychiatrie, de derde prijs naar Energiehub050.

Publieksprijs

Ook de mensen thuis konden aangeven welk gebouw zij het mooiste vinden. Een maand lang kon er op favoriete projecten gestemd worden. Bij het publiek ging de eerste prijs naar Universitair Centrum Psychiatrie. Dit gebouw aan het Hanzeplein werd eerder dit jaar geopend. Het nieuwe Universitair Centrum Psychiatrie vervangt verouderde huisvesting uit de jaren zestig die niet meer voldeed aan de zorgvraag en is onderdeel van de vernieuwingsoperatie. De tweede prijs ging naar de familie Wigboldus in Garmerwolde. Hun boerderij moest door verzakkingen gesloopt worden. Er is een nieuwe boerderij geplaatst die een moderne uitstraling heeft gekregen. De derde prijs ging naar de Energiehun050.

Bij de Groninger Architectuurprijs draait alles om de mooiste ontwerpen. Jaarlijks wordt er aan de hand van inzendingen de balans opgemaakt van de Groninger architectuur. Met de prijs wordt er aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving en het belang van zorgvuldig ontwerp. De prijs is een initiatief van de Stichting Dag van de Architectuur Groningen, GRAS en Atelier Stadsbouwmeester.