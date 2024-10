Wensambulance waarschuwt voor nep-collectanten: ‘Wij komen niet aan de deur!’

Foto: Wensambulance Noord-Nederland

De Stichting Wensambulance Noord-Nederland waarschuwt mensen in Noord-Nederland voor collectanten aan de deur die zich voordoen alsof ze geld inzamelen voor de stichting.

Sinds enige tijd ontvangt de stichting vragen van mensen over deur-aan-deur collectes. Dit kan wijzen op frauduleuze collectanten die in het noorden actief zijn. De stichting benadrukt dat zij niet aan de deur collecteren. “Wij komen niet aan de deur en u wordt niet gebeld met de vraag om te doneren,” aldus de Wensambulance.

De Stichting Wensambulance zet zich in voor ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting. Door het indienen van een wens kunnen zij op hun eigen manier afscheid nemen van het leven. Vaak gaan zij naar een bijzondere plek of gelegenheid om een speciale dag te ervaren. De vrijwilligers van de stichting zijn veelal werkzaam in de zorg.