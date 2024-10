Welke drugs gebruiken Groningers en hoeveel? Gemeente noemt resultaten ‘zorgelijk’

Foto: Steve Buissinne via Pixabay

Het drugsgebruik in Groningen in 2024 is weinig veranderd ten opzichte van twee jaar geleden. Dat blijkt uit recent rioolwateronderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen. Het gemeentebestuur noemt de cijfers opnieuw ‘zorgelijk’.

In maart 2024 is het rioolwater van Groningen een week lang onderzocht op drugsresten bij de zuiveringsinstallatie Garmerwolde. De methode was hetzelfde als in 2022, waardoor de resultaten goed vergelijkbaar zijn.

Amfetamine en MMC minder populair

Cocaïne, MDMA (xtc), cannabis en methamfetamine (crystal meth) zijn even populair onder Groningse drugsgebruikers als twee jaar geleden.

Amfetamine (speed) werd minder vaak gebruikt: het gebruik nam met dertig procent af. Ook de designerdrug MMC vindt minder aftrek: gebruikers namen 88 procent minder van deze drug ten opzichte van 2022.

Hieronder vind je een vergelijking van het drugsgebruik in Groningen. De gemiddelde dagelijkse consumptie per 1000 inwoners is vergeleken tussen 2022 en 2024 voor verschillende soorten drugs.

Drugstype Gebruik in 2024 (mg/1000 inwoners/dag) Vergelijking met 2022 Opmerkingen Cocaïne 3348 mg (3,3 gram) Vergelijkbaar met 2022 Geen significante verandering in gebruik tussen 2022 en 2024. Amfetamine 685 mg (0,7 gram) 1,3-maal lager in 2024 Daling van 30% in vergelijking met 2022. Methamfetamine 8,4 mg (0,008 gram) Vergelijkbaar met 2022 Gebruik is extreem laag en vergelijkbaar in beide jaren. MDMA 467 mg (0,5 gram) Vergelijkbaar met 2022 Gebruik fluctueert meer in het weekend, maar vergelijkbaar met 2022. THC (Cannabis) 5162 mg (5,2 gram) Vergelijkbaar met 2022 Kleinere variaties, maar over het algemeen stabiel. MMC (4-methylmethcathinone) 75 mg (0,08 gram) 7,8-maal lager in 2024 Sterke daling (88%) van het gebruik van MMC ten opzichte van 2022.

Het gebruik van drugs zoals cocaïne en MDMA is iets hoger in het weekend, waarbij MDMA vooral wordt geassocieerd met feestjes. Het patroon in de weekenden is in beide jaren consistent.

‘Zorgelijke cijfers’

“De cijfers blijven zorgelijk,” stelt het gemeentebestuur. “Het gebruik van drugs is nooit zonder risico.” Vooral de criminele wereld achter de drugs baart het college zorgen: “Achter de wereld van drugs gaat immers een illegale wereld schuil die geweld niet schuwt. Dagelijks zien we voorbeelden van mensen die door criminelen onder druk worden gezet. Kwetsbare mensen lopen het meeste risico om hierin verstrikt te raken.”

Dat de drugshandel levendig is in Groningen, blijkt ook uit de cijfers van het onderzoek. KWR, het bureau dat het onderzoek uitvoerde, maakte de onderstaande schatting van de drugsmarkt in onze gemeente.

Drugs Straatprijs (per gram of pil) Pure stof (%) Geschatte marktomvang per dag (heel Groningen) Cocaïne € 51,50 74,30% € 58.000,00- Amfetamine € 8,50 47,90% € 3.050,00- Methamfetamine € 50,00 80,50% Onbekend ($) MDMA €4,36 per pil 136 mg per pil €3.750,-* THC € 11,17 17,20% € 84.000,00- MMC (2-, 3- of 4-MMC) € 20,50 100,00% Onbekend ($)

Het volledige rioolwateronderzoek van KWR is hier terug te vinden.

Plannen om drugsgebruik en -handel aan te pakken

De zorgelijke cijfers moeten over twee jaar, wanneer het rioolwater opnieuw wordt getest op drugs, zijn verbeterd, aldus het gemeentebestuur. Het Groninger college wil vooral het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen verminderen. In mei werd daarom het ‘Preventie- en Handhavingsplan middelengebruik’ aangenomen.

Om middelengebruik onder jongeren te voorkomen, wordt ingezet op preventie en handhaving. Bij preventie ligt de focus op voorlichting binnen het gezin, op school en in vrijetijdsomgevingen. Op scholen wordt al aandacht besteed aan dit thema, en het nieuwe plan richt zich ook specifiek op studenten.

Bij handhaving gaat het om het voorkomen van alcoholverkoop aan jongeren onder de 18 jaar. Ook blijft de gemeente zich richten op het terugdringen van de aanbodkant, bijvoorbeeld door panden te sluiten die betrokken zijn bij drugshandel, aldus het college.