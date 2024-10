Weekend blijft waarschijnlijk droog met flink wat zon, daarna meer kans op nattigheid

De afwisseling van zon en wolkenvelden van vrijdag zet komend weekend door. Ook de afwezigheid van buien lijkt aan te houden tot de komende werkweek. Daarna gaat de temperatuur zelfs wat omhoog, maar neemt ook de kans op neerslag toe.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag zijn er flinke perioden met zon, naast wat voorbij trekkende wolken. Het blijft droog en het wordt 15 graden bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 2 tot 3. Ook zondag is er eerst flink wat zon met in de middag toenemende bewolking. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt 15 graden. In de nacht kans op regen.

Maandag is het zacht bij 18 of 19 graden. Er is af en toe zon en kans op een enkele bui. Vanaf dinsdag en woensdag lijkt de wisselvalligheid verder op te gaan leven. Het gaat vaker regenen, de zon krijgt het lastig en het wordt 16 of 17 graden. De tweede weekhelft is de kans op aanhoudend wisselvallig weer groot en doet de temperatuur een stapje terug.