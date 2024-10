VVD en CDA vragen aandacht voor gevaarlijke stoepen: ‘Als iemand gevallen is, dan is het kwaad al geschied’

Foto via raadsfracties VVD en CDA

De fracties van VVD en CDA hebben vragen gesteld over de veiligheid van stoepen in de gemeente. In Nederland zorgen slecht onderhouden stoepen jaarlijks voor tienduizenden ongelukken. De gemeente moet daarom actief op zoek gaan naar onveilige trottoirs, vinden de twee partijen.

Onderzoek van VeiligheidNL (het kenniscentrum voor letselpreventie van het Rijk) toont aan dat losliggende stoeptegels, boomwortels en schuine stoepen jaarlijks leiden tot 20.000 ongelukken. Gemiddeld moeten negen mensen per dag naar het ziekenhuis door deze ongelukken, vaak ouderen die ernstiger letsel oplopen.

De VVD en het CDA maken zich al jaren zorgen over de verloederde staat van de stoepen. De twee partijen vinden dat het gemeentelijk handelen na meldingen van bewoners niet goed genoeg is. Stadsbeheer moet zelf actief op zoek gaan naar slecht onderhouden trottoirs, stellen de raadsfracties: “Als iemand gevallen is, dan is het kwaad al geschied. Mensen denken bij een losliggende stoeptegel niet direct aan het melden bij de gemeente.”

De VVD en het CDA hebben het college een handje geholpen en enkele foto’s van gevaarlijke stoepen meegestuurd met de vragen, die ze komende woensdagmiddag aan het gemeentebestuur gaan stellen over de Groninger trottoirs. Een aantal daarvan staan hieronder