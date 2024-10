Vrijdag voornamelijk bewolkt met kans op een spatje regen

Vrijdag is er veel bewolking met vanochtend lokaal een spatje regen. In de middag is er kans op een enkele opklaring. Vooral ten oosten van de stad. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 17 of 18 graden. De oostenwind is zwak, windkracht 2.

Door: Johan Kamphuis

Zaterdag is er wederom veel bewolking maar kan het af en toe even opklaren. In de loop van de dag neemt de kans op een bui toe. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige zuidelijke wind, windkracht 3.

Zondag is het half tot zwaar bewolkt en wordt het bij een matige zuidwestenwind minder warm met 15 of 16 gaden. In de avond kans op wat lichte regen.

Maandag begint droog maar neemt de kans op regen in de loop van de dag toe. Ook dinsdag ziet er niet geheel droog uit. Beide dagen wordt het rond 15/16 graden.