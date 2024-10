Vrijdag regenboogvlag in top en presentatie boek over regenboogsenioren

Foto: Provincie Groningen

Komende vrijdag is het coming out day. Daarom hijsen gedeputeerde Tjeerd van Dekken en Mark Gils, voorzitter van COC Groningen/Drenthe, de regenboogvlag.

Ze doen dat om 9 uur ’s morgens op het voorterrein van het Provinciehuis ingang Sint Jansstraat 4. Vervolgens overhandigt Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos het fotoboek ‘Ik ben wie ik ben!’ aan Van Dekken.

Dit fotoboek vertelt de verhalen van een diverse groep regenboogsenioren die in de provincie Groningen wonen. Het doel van het fotoboek is het vergroten van de zichtbaarheid van regenboogsenioren in de provincie Groningen, het laten zien van hun diversiteit en het vertellen van hun persoonlijke verhalen.

Volgens Marjet Bos is de LHBTI+ beweging naar buiten toe veelal ‘jong en hip’ en sterk gefocust op de randstad. Regenboogsenioren zijn hierdoor minder zichtbaar. Bos vindt het belangrijk om dit te verbeteren, omdat ook regenboogsenioren te maken hebben met discriminatie en uitsluiting en vaak niet zichzelf kunnen zijn, bijvoorbeeld in zorginstellingen voor ouderen.