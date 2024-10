Vrijdag mistige start, pas later op de dag zon

Foto Andor Heiij. Mistig Zenike

Vrijdagochtend is er eerst kans op nevel of wat motregen. Verder is er veel bewolking die hardnekkig kan zijn. Pas vanmiddag kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt 17 of 18 graden bij een zwakke of matige zuidelijke wind, windkracht 2 tot 3.

Door: Johan Kamphuis

In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur naar 10 graden en dan is er wederom kans op mist of nevel. Zaterdag is er eerst kans op mist of nevel. In de loop van de ochtend klaart het op en in de middag zijn er flinke opklaringen, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 18 graden bij een zwakke zuidoostenwind, windkracht 2.

In de nacht is er wat lichte regen. Zondag is het met 15 graden als maximumtemperatuur minder warm. Eerst zijn er wolkenvelden maar gaandeweg de dag klaart het vanuit het noordwesten geregeld op.

Na het weekend is het rustig en droog. Vaak is het bewolkt met af en toe een opklaring. Overdag wordt het 13 tot 15 graden en in de nachten is er kans op een mistbank.