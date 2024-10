Vrijdag droog met flinke perioden met zon; weekend ook zonnig

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vrijdag zijn er flinke perioden met zon, maar er ontstaan ook stapelwolken die later weer oplossen. Het blijft droog en het wordt 15 graden. De noordoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.

Door: Johan Kamphuis

In de nacht naar zaterdag is het helder en fris bij 4 graden. Zaterdag is het vrij zonnig en wordt het bij rustig en droog weer 15 of 16 graden.

Zondag is het rustig en droog. Naast wat wolkenvelden zijn er flinke perioden met zon bij 15 graden als maximumtemperatuur. Maandag neemt de kans op een bui toe maar is het wel zacht met 18 of 19 graden.

Daarna blijft het (licht) onbestendig en waait het soms flink. Het blijft wel mild bij een graad of 17.